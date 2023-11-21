The Sun: Зеленский ответил на вопрос, собирается ли убить Путина

The Sun: Зеленский заявил о праве убить Путина
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Украина имеет все права защищать нашу землю, заявил Владимир Зеленский Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина имеет право убить президента РФ Владимира Путина. Об этом он высказался в интервью изданию The Sun.

«Украина имеет все права защищать нашу землю», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста издания о том, воспользуется ли Киев шансом убить Путина, если предоставится такая возможность. Он также добавил, что с февраля 2022 года пережил не менее пяти попыток покушения.

В том же интервью Зеленский признал тяжелое положение украинских военных в зоне боевых действий, однако отверг мирные переговоры с Россией. По его словам, Москва не хочет закончить конфликт. Он также рассказал, что так называемая операция «Майдан-3» на Украине запланирована на конец 2023 года. По его словам, она призвана сменить президента, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина имеет право убить президента РФ Владимира Путина. Об этом он высказался в интервью изданию The Sun. «Украина имеет все права защищать нашу землю», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста издания о том, воспользуется ли Киев шансом убить Путина, если предоставится такая возможность. Он также добавил, что с февраля 2022 года пережил не менее пяти попыток покушения. В том же интервью Зеленский признал тяжелое положение украинских военных в зоне боевых действий, однако отверг мирные переговоры с Россией. По его словам, Москва не хочет закончить конфликт. Он также рассказал, что так называемая операция «Майдан-3» на Украине запланирована на конец 2023 года. По его словам, она призвана сменить президента, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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