The Sun: Зеленский ответил на вопрос, собирается ли убить Путина

The Sun: Зеленский заявил о праве убить Путина

21 ноября 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Украина имеет все права защищать нашу землю, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина имеет право убить президента РФ Владимира Путина. Об этом он высказался в интервью изданию The Sun. «Украина имеет все права защищать нашу землю», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста издания о том, воспользуется ли Киев шансом убить Путина, если предоставится такая возможность. Он также добавил, что с февраля 2022 года пережил не менее пяти попыток покушения. В том же интервью Зеленский признал тяжелое положение украинских военных в зоне боевых действий, однако отверг мирные переговоры с Россией. По его словам, Москва не хочет закончить конфликт. Он также рассказал, что так называемая операция «Майдан-3» на Украине запланирована на конец 2023 года. По его словам, она призвана сменить президента, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина имеет право убить президента РФ Владимира Путина. Об этом он высказался в интервью изданию The Sun. «Украина имеет все права защищать нашу землю», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста издания о том, воспользуется ли Киев шансом убить Путина, если предоставится такая возможность. Он также добавил, что с февраля 2022 года пережил не менее пяти попыток покушения. В том же интервью Зеленский признал тяжелое положение украинских военных в зоне боевых действий, однако отверг мирные переговоры с Россией. По его словам, Москва не хочет закончить конфликт. Он также рассказал, что так называемая операция «Майдан-3» на Украине запланирована на конец 2023 года. По его словам, она призвана сменить президента, передает RT.