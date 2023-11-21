Зеленский сделал жесткое заявление по переговорам с Россией

Зеленский отказался от переговоров с РФ, несмотря на трудное положение ВСУ

21 ноября 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский отказался дружить или садиться за стол переговоров с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение украинских военных в зоне боевых действий, однако отверг мирные переговоры с Россией. Об этом он высказался в интервью газете The Sun. «Трудно ли на поле боя? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал Зеленский в интервью . По его словам, Москва не хочет закончить конфликт. Телеканал NBC 4 ноября сообщил, что США и Европа проводят диалог с украинским правительством относительно того, какие уступки ему придется сделать в целях достижения мира. Отмечалось, что американские и европейские чиновники озабочены тем, что, по их мнению, конфликт зашел в тупик, и они не уверены в своей способности продолжать оказывать поддержку стране. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев обеспокоен тем, что некоторые западные страны начинают обсуждать необходимость проведения переговоров с Россией, передает « МК .RU ».

Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение украинских военных в зоне боевых действий, однако отверг мирные переговоры с Россией. Об этом он высказался в интервью газете The Sun. «Трудно ли на поле боя? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал Зеленский в интервью. По его словам, Москва не хочет закончить конфликт. Телеканал NBC 4 ноября сообщил, что США и Европа проводят диалог с украинским правительством относительно того, какие уступки ему придется сделать в целях достижения мира. Отмечалось, что американские и европейские чиновники озабочены тем, что, по их мнению, конфликт зашел в тупик, и они не уверены в своей способности продолжать оказывать поддержку стране. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев обеспокоен тем, что некоторые западные страны начинают обсуждать необходимость проведения переговоров с Россией, передает «МК.RU».