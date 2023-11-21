Зеленский сделал жесткое заявление по переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение украинских военных в зоне боевых действий, однако отверг мирные переговоры с Россией. Об этом он высказался в интервью газете The Sun.
«Трудно ли на поле боя? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал Зеленский
Телеканал NBC 4 ноября сообщил, что США и Европа проводят диалог с украинским правительством относительно того, какие уступки ему придется сделать в целях достижения мира. Отмечалось, что американские и европейские чиновники озабочены тем, что, по их мнению, конфликт зашел в тупик, и они не уверены в своей способности продолжать оказывать поддержку стране. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев обеспокоен тем, что некоторые западные страны начинают обсуждать необходимость проведения переговоров с Россией, передает «
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