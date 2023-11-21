Шойгу назвал число носителей высокоточного оружия в ВМФ России

Сергей Шойгу заявил, что более 40 носителей высокоточного оружия будет в РФ к концу 2023 года
К концу 2023 года в российских Венно-морских силах будет более 40 носителей высокоточного оружия. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, одним из них станет фрегат «Адмирал Головко».
«Количество носителей высокоточного оружия большой дальности к концу года превысит более 40 единиц», — заявил Шойгу. Заявление прозвучало на
Шойгу отметил, что в данный момент фрегат «Адмирал Головко» проходит государственные испытания. Его планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
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