Алиев обвинил Францию в подготовке новых войн на Кавказе

21 ноября 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Ильхам Алиев сообщил, что Франция устраивает геополитические интриги в разных странах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Франция всячески разрушает стабильность на Южном Кавказе и готовит почву для новых войн. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие». «Франция нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но в то же время и в нашем регионе — на Южном Кавказе, где поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов. Она проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе», — написал Алиев. Его слова приводит информационное агентство Report . Алиев подчеркнул, что Франция устраивает геополитические интриги в разных странах. По его словам, власти западного государства проводят предвзятую и необъективную политику, пользуясь статусом постоянного члена Совета безопасности ООН. Президент Азербайджана также обеспокоен продолжающимся евроколониализмом и грубым нарушением прав женщин и детей в колониях. Он отметил, что Франция сейчас управляет 13 территориями, а также вмешивается во внутренние дела своих бывших колоний, тем самым продолжая политику неоколониализма, несмотря на многолетние требования международных организаций и народов, борющихся за независимость. По словам Алиева, большое количество военных преступлений Франция совершила в Африке, Юго-Восточной Азии, в регионе Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Латинской Америке. Глава Азербайджана отметил, что Франция не относится с уважением к свободе и правам народов, проживающих за пределами Европы. Алиев заявил, что Азербайджан как председатель Движения неприсоединения будет оказывать поддержку народам, которые ведут борьбу с колониализмом и стремятся к освобождению. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что страна планирует продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), передает RT. Он отметил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Франция всячески разрушает стабильность на Южном Кавказе и готовит почву для новых войн. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие». «Франция нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но в то же время и в нашем регионе — на Южном Кавказе, где поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов. Она проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе», — написал Алиев. Его слова приводит информационное агентство Report. Алиев подчеркнул, что Франция устраивает геополитические интриги в разных странах. По его словам, власти западного государства проводят предвзятую и необъективную политику, пользуясь статусом постоянного члена Совета безопасности ООН. Президент Азербайджана также обеспокоен продолжающимся евроколониализмом и грубым нарушением прав женщин и детей в колониях. Он отметил, что Франция сейчас управляет 13 территориями, а также вмешивается во внутренние дела своих бывших колоний, тем самым продолжая политику неоколониализма, несмотря на многолетние требования международных организаций и народов, борющихся за независимость. По словам Алиева, большое количество военных преступлений Франция совершила в Африке, Юго-Восточной Азии, в регионе Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Латинской Америке. Глава Азербайджана отметил, что Франция не относится с уважением к свободе и правам народов, проживающих за пределами Европы. Алиев заявил, что Азербайджан как председатель Движения неприсоединения будет оказывать поддержку народам, которые ведут борьбу с колониализмом и стремятся к освобождению. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что страна планирует продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), передает RT. Он отметил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО.