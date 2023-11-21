Пермяков просят помочь с новогодними подарками для детей-сирот

22 ноября 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Дети-сироты написали письма Деду Морозу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» начал сбор подарков для детей-сирот с тяжелыми заболеваниями. Ребята написали письма Деду Морозу, где рассказали, что они хотели получить. Послания опубликованы на сайте фонда. «В письмах можно увидеть развивающие музыкальные игрушки, тактильные книги или средства по уходу. Многие дети не могут рассказать о своих мечтах, от их имени пишут воспитатели или няни, думая о том, как сделать жизнь маленького человека более счастливой, яркой и комфортной, такие подарки обычно связаны с заботой или развитием», — рассказала директор фонда «Дедморозим» Надежда Ли. В фонде уточнили, чтобы исполнить желание ребенка, нужно выбрать одно из писем на сайте и принести подарок 16 и 17 декабря в штаб «Дедморозим». Если такой возможности нет, можно оплатить стоимость подарка. Сотрудники фонда самостоятельно купят подарок и пришлют отчет о вручении.

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» начал сбор подарков для детей-сирот с тяжелыми заболеваниями. Ребята написали письма Деду Морозу, где рассказали, что они хотели получить. Послания опубликованы на сайте фонда. «В письмах можно увидеть развивающие музыкальные игрушки, тактильные книги или средства по уходу. Многие дети не могут рассказать о своих мечтах, от их имени пишут воспитатели или няни, думая о том, как сделать жизнь маленького человека более счастливой, яркой и комфортной, такие подарки обычно связаны с заботой или развитием», — рассказала директор фонда «Дедморозим» Надежда Ли. В фонде уточнили, чтобы исполнить желание ребенка, нужно выбрать одно из писем на сайте и принести подарок 16 и 17 декабря в штаб «Дедморозим». Если такой возможности нет, можно оплатить стоимость подарка. Сотрудники фонда самостоятельно купят подарок и пришлют отчет о вручении.