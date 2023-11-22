Путин обвинил Запад в развале мировой экономики

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
По словам Путина, мировая экономика испытывает огромный стресс Фото:

Президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в развале мировой экономики. По его словам, к нестабильности экономики на Украине привели не действия РФ, а стран Запада.

«Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, вызван непродуманной макроэкономической политикой некоторых стран», — заявил Путин на саммите G20, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». Он добавил, что к турбулентности экономики на Украине привели действия западных стран, а не действия России.

По его словам, для того, чтобы устранить конкурентов и получить преимущество в качестве методов используются не только разрушение логистических цепочек, но и акты терроризма. В качестве примера можно привести ситуацию с Северным потоком. По словам Путина, это является актом государственного терроризма.

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Президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в развале мировой экономики. По его словам, к нестабильности экономики на Украине привели не действия РФ, а стран Запада. «Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, вызван непродуманной макроэкономической политикой некоторых стран», — заявил Путин на саммите G20, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». Он добавил, что к турбулентности экономики на Украине привели действия западных стран, а не действия России. По его словам, для того, чтобы устранить конкурентов и получить преимущество в качестве методов используются не только разрушение логистических цепочек, но и акты терроризма. В качестве примера можно привести ситуацию с Северным потоком. По словам Путина, это является актом государственного терроризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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