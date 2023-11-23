ФБР раскрыло подробности взрыва на границе США и Канады

ФБР не обнаружило следов терроризма при подрыве моста на границе США и Канады

23 ноября 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

ФБР не обнаружило следов терроризма при подрыве моста и передало дело полиции Штатов Фото: U.S. Army Garrison / Eric Schultz Федеральное бюро расследований (ФБР) завершило расследование взрыва на Радужном мосту, соединяющего США и Канаду. Бюро не обнаружило следов взрывчатых веществ, которое позволило бы классифицировать дело как терроризм. «Отделение ФБР в Буффало завершило расследование на Радужном мосту. Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено», — заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул. Сообщение было опубликовано в соцсети X. Отмечается, что дело было передано полиции Штатов. Два человека погибли в результате взрыва на мосту между США и Канадой этой ночью. Из-за инцидента был закрыт пограничный пункт, соединяющий США и Канаду.

Федеральное бюро расследований (ФБР) завершило расследование взрыва на Радужном мосту, соединяющего США и Канаду. Бюро не обнаружило следов взрывчатых веществ, которое позволило бы классифицировать дело как терроризм. «Отделение ФБР в Буффало завершило расследование на Радужном мосту. Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено», — заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул. Сообщение было опубликовано в соцсети X. Отмечается, что дело было передано полиции Штатов. Два человека погибли в результате взрыва на мосту между США и Канадой этой ночью. Из-за инцидента был закрыт пограничный пункт, соединяющий США и Канаду.