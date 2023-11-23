ФБР раскрыло подробности взрыва на границе США и Канады

ФБР не обнаружило следов терроризма при подрыве моста на границе США и Канады
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ФБР не обнаружило следов терроризма при подрыве моста и передало дело полиции Штатов Фото:

Федеральное бюро расследований (ФБР) завершило расследование взрыва на Радужном мосту, соединяющего США и Канаду. Бюро не обнаружило следов взрывчатых веществ, которое позволило бы классифицировать дело как терроризм.

«Отделение ФБР в Буффало завершило расследование на Радужном мосту. Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено», — заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул. Сообщение было опубликовано в соцсети X. Отмечается, что дело было передано полиции Штатов.

Два человека погибли в результате взрыва на мосту между США и Канадой этой ночью. Из-за инцидента был закрыт пограничный пункт, соединяющий США и Канаду.

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Федеральное бюро расследований (ФБР) завершило расследование взрыва на Радужном мосту, соединяющего США и Канаду. Бюро не обнаружило следов взрывчатых веществ, которое позволило бы классифицировать дело как терроризм. «Отделение ФБР в Буффало завершило расследование на Радужном мосту. Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено», — заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул. Сообщение было опубликовано в соцсети X. Отмечается, что дело было передано полиции Штатов. Два человека погибли в результате взрыва на мосту между США и Канадой этой ночью. Из-за инцидента был закрыт пограничный пункт, соединяющий США и Канаду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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