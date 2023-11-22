Fox News: из-за теракта на границе США и Канады погибли люди

В результате теракта на американо-канадской границе погибло два человека
В США в результате взрыва автомобиля на американо-канадской границе погибло два человека и еще один получил ранения. Об этом сообщает американский телеканал Fox News, ссылаясь на собственные источники.
«В момент взрыва в автомобиле находилась взрывчатка. Двое находившихся в машине человек мертвы. Пограничник, который был рядом получил ранения», —
Ранее стало известно, что из-за взрыва автомашины рядом с Радужным мостом был закрыт пограничный переход американо-канадской границы, передает RT. Расследованием происшествия занимается ФБР.
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