22 ноября 2023

Fox News: из-за теракта на границе США и Канады погибли люди

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В результате теракта на американо-канадской границе погибло два человека Фото:

В США в результате взрыва автомобиля на американо-канадской границе погибло два человека и еще один получил ранения. Об этом сообщает американский телеканал Fox News, ссылаясь на собственные источники.

«В момент взрыва в автомобиле находилась взрывчатка. Двое находившихся в машине человек мертвы. Пограничник, который был рядом получил ранения», — сообщает американский телеканал.

Ранее стало известно, что из-за взрыва автомашины рядом с Радужным мостом был закрыт пограничный переход американо-канадской границы, передает RT. Расследованием происшествия занимается ФБР.

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В США в результате взрыва автомобиля на американо-канадской границе погибло два человека и еще один получил ранения. Об этом сообщает американский телеканал Fox News, ссылаясь на собственные источники. «В момент взрыва в автомобиле находилась взрывчатка. Двое находившихся в машине человек мертвы. Пограничник, который был рядом получил ранения», — сообщает американский телеканал. Ранее стало известно, что из-за взрыва автомашины рядом с Радужным мостом был закрыт пограничный переход американо-канадской границы, передает RT. Расследованием происшествия занимается ФБР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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