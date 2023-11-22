Fox News: из-за теракта на границе США и Канады погибли люди

23 ноября 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

В результате теракта на американо-канадской границе погибло два человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В США в результате взрыва автомобиля на американо-канадской границе погибло два человека и еще один получил ранения. Об этом сообщает американский телеканал Fox News, ссылаясь на собственные источники. «В момент взрыва в автомобиле находилась взрывчатка. Двое находившихся в машине человек мертвы. Пограничник, который был рядом получил ранения», — сообщает американский телеканал. Ранее стало известно, что из-за взрыва автомашины рядом с Радужным мостом был закрыт пограничный переход американо-канадской границы, передает RT. Расследованием происшествия занимается ФБР.

В США в результате взрыва автомобиля на американо-канадской границе погибло два человека и еще один получил ранения. Об этом сообщает американский телеканал Fox News, ссылаясь на собственные источники. «В момент взрыва в автомобиле находилась взрывчатка. Двое находившихся в машине человек мертвы. Пограничник, который был рядом получил ранения», — сообщает американский телеканал. Ранее стало известно, что из-за взрыва автомашины рядом с Радужным мостом был закрыт пограничный переход американо-канадской границы, передает RT. Расследованием происшествия занимается ФБР.