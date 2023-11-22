Митрополит Даниил провел службу в старинном храме Белозерского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В храме села Усть-Суерское Белозерского района митрополит Курганский и Шадринский Даниил провел первую за последние сто лет службу. На ней присутствовали чиновники и предприниматели, а также меценат из Челябинской области, сообщает пресс-служба епархии.

«Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершил Божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца села Усть-Суерское Белозерского района. За богослужением молились глава администрации Белозерского муниципального округа Наталья Богданова, вице-президент „Национальной ассоциации заводчиков герефордского скота“ Юрий Инзелис (Челябинская область), генеральный директор ООО „Суерь“ Валерий Шмаков, фермер Юрий Устюгов, наказной атаман хутора Усть-Суерский краевед Андрей Рахманов», — говорится в сообщении епархии.

Митрополит пожелал прихожанам, чтобы восстановление храма продолжалось и дальше. Он осмотрел состояние верхнего придела храма, который нуждается в реконструкции. В работах по восстановлению храма помогает Юрий Инзелис, а также жители Белозерского округа.

Митрополит Курганский и Шадринский Даниил провел службу в храме села Усть-Суерское Белозерского района Фото: пресс-служба Курганской епархии

Фото: пресс-служба Курганской епархии

Фото: пресс-служба Курганской епархии

Фото: пресс-служба Курганской епархии

Фото: пресс-служба Курганской епархии