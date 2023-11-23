Россия на полгода запретит вывозить пшеницу из страны

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День Уральского поля. Курган, пшеница, урожай, зерно
РФ на полгода запретит поставки твердой зерновой культуры другим странам Фото:

В России с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года запретили экспортировать твердую пшеницу. Соответствующую инициативу ввело Министерство сельского хозяйства. Данное решение было принято в целях сохранения продовольственной безопасности.

«Поддержана инициатива Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на 6 месяцев — с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно», — опубликовано на официальном сайте правительства страны. Данное решение по итогу было принято правительственной комиссией по экономическому развитию.

Кроме того были установлены тарифные квоты на вывоз основных зерновых культур в количестве 24 тысяч тонн. Льгота будет действовать на вывоз пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы. Квота направлена в адрес стран, не состоящих в Евразийском экономическом союзе. Она будет действовать с 15 февраля.

Россия ранее подписала контракт на поставку зерна с Китаем. РФ намерена поставлять зерно в следующие 12 лет. Президент РФ Владимир Путин также говорил, что Россия намерена отправить другим странам 60 тонн своего зерна.

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В России с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года запретили экспортировать твердую пшеницу. Соответствующую инициативу ввело Министерство сельского хозяйства. Данное решение было принято в целях сохранения продовольственной безопасности. «Поддержана инициатива Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на 6 месяцев — с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно», — опубликовано на официальном сайте правительства страны. Данное решение по итогу было принято правительственной комиссией по экономическому развитию. Кроме того были установлены тарифные квоты на вывоз основных зерновых культур в количестве 24 тысяч тонн. Льгота будет действовать на вывоз пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы. Квота направлена в адрес стран, не состоящих в Евразийском экономическом союзе. Она будет действовать с 15 февраля. Россия ранее подписала контракт на поставку зерна с Китаем. РФ намерена поставлять зерно в следующие 12 лет. Президент РФ Владимир Путин также говорил, что Россия намерена отправить другим странам 60 тонн своего зерна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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