Россия подписала новую зерновую сделку

АПК ждут изменения. Какие — в рассказе экс-директора Аналитического центра Минсельхоза РФ

25 октября 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Россия перестанет быть заложником зерновой сделки Фото: Сергей Венявский © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Россия, подписав контракт на поставку зерна с Китаем, перестанет быть заложником зерновой сделки и получит новый стабильный рынок сбыта. Экспортные договоренности с Пекином также помогут выстроить прочные экономические связи со всей Юго-Восточной Азией. Об этом в интервью URA.RU рассказал экс-директор Аналитического центра Минсельхоза РФ, руководитель сегмента «Умные цепи поставок» рынка «Фуднет» Национальной технологической инициативы-2035 Сергей Косогор. В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин на форум «Один пояс — один путь» был подписан контракт на поставку зерна в Китай. Сделка предполагает экспорт 70 млн тонн зерна в течение 12 лет. В ближайшее время глава правительства РФ Михаил Мишустин и премьер госсовета КНР Ли Цян обсудят план сотрудничества до 2030 года. Одним из пунктов документа является развитие в сфере сельского хозяйства. — Россия подписала контракт на поставку зерна на следующие 12 лет — планируется поставить 70 млн тонн. Какие задачи позволит решить данная сделка? Сделка с Китаем — стимул для отечественных сельхозпроизводителей, сказал Сергей Косогор Фото: Александр Мамаев © URA.RU — Подписанный контракт — важное событие для отечественных сельхозпроизводителей, которые получают стимул для производства зерновых. В том числе это позволит в кратчайшие сроки ввести в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли, при увеличении экспортного потенциала в направлении Юго-Восточной Азии. Деятельность предприятий АПК принесет дополнительный доход, что увеличит налоговые поступления в бюджет. Также мы перестанем быть заложниками пресловутой зерновой сделки, в рамках которой так и не был подключен к SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей — прим. URA.RU) «Россельхозбанк», и не были открыты коридоры для наших удобрений. Выстраивание собственной логистики в процессе сделки с Китаем поможет экспорту других российских товаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кроме этого, подписание этого контракта — в перспективе импульс для других сфер экономики. Традиционно сельское хозяйство дает сырье для переработки другим сферам, а увеличение объемов поставок и развитие экспортных коридоров обеспечит стабильную занятость во многих отраслях. Отдельно стоит подчеркнуть, что выстраивание собственной логистики в процессе реализации сделки сможет создать предпосылки для развития долгосрочных экономических связей в Юго-Восточной Азии. Значит, мы можем говорить не только о 5 млн тонн зерна для Китая, но и в целом о выстраивании нового пути, который как «пылесос» заберет еще большее количество товаров, а линейка для экспорта у нас достаточно широкая. — Какую роль в развитии АПК играет экспорт? Почему нельзя просто работать на внутренний рынок? — Россия обеспечивает себя продуктами питания, по многим товарам достигнут порог продовольственной безопасности. Но экспорт — это очень важный инструмент, который способствует развитию АПК. С учетом реализуемых программ поддержки, количества пахотных площадей, совершенствования технологий, ввода в оборот новых земель при нашем количестве населения — около 145 млн человек, — сложно избежать перенасыщения внутреннего рынка. Производить, чтоб просто все поставить на полку — так сельское хозяйство работать не будет. Поэтому открытие экспортных рынков — это тот спасительный путь, который поможет нашему АПК двигаться вперед. Работа только на внутренний рынок не обеспечит долгосрочное развитие. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о наращивании сотрудничества с дружественными странами Фото: Георгий Бергал © URA.RU — Если экспорт — необходимый элемент развития российского АПК, то как государство справлялось в прошлом году с наложенными ограничениями, в том числе и на поставки зерна? — В прошлом году правительство поддержало хлебопеков, обратило внимание на железнодорожные тарифы, осуществлялись зерновые интервенции, это убрало определенное количество зерновых с рынка. Данные решения позволили поддерживать цены. Но для поддержания усилий товаропроизводителей необходимо работать над развитием экспорта, особенно с учетом планов ввода новых земель в оборот. — Вы часто говорите про потенциал неиспользованных земель. А нужны ли они? — Правительство планирует ввести в оборот около 13 млн га неиспользованных земель до 2030 года. По оценкам экспертов, таких земель, которые использовались в советское время, еще более 20 млн га. Необходимо провести оценку, так как часть этих земель проще передать лесному фонду, чем рекультивировать для нужд АПК. Но если мы дополнительно вводим новые объемы земли, мы четко должны понимать, куда полученная продукция будет поставляться, чтобы избежать перепроизводства. Либо новые земли должны стать частью политики рационального использования земель, снять нагрузку с имеющегося фонда в целях сохранения плодородия почв. — То есть при рассмотрении нового зернового контракта необходимо смотреть на перспективы для российской логистики? Например, Россия сейчас развивает программу «Новый сухопутный зерновой коридор». — Да. Сухопутный коридор может стать новым транзитным направлением не только для зерновых, но и для других товаров, может быть частью «Великого шелкового пути». Развитие транспортной инфраструктуры в «Новом сухопутном коридоре» предполагает увеличение объемов перевозимых грузов, что обеспечит возможность вернуться к досанкционным показателям российского экспорта по сухопутным коридорам. — А как названные выше возможности производства и реализации продовольствия обеспечены кадрами? Кадровый вопрос часто затрагивается премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Хватит ли работников в сфере АПК для выполнения зернового контракта с Китаем? В АПК необходимы кадры для обеспечения санитарной защиты, считает Сергей Косогор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — С точки зрения обеспечения отрасли квалифицированными кадрами, которые могут развивать семеноводство и селекцию, отмечается острый недостаток, особенно если активно говорить о квантовых вычислениях и искусственном интеллекте для прогнозирования и моделирования при создании новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Эти новые технологии способны существенно упростить подходы к селекции и позволить более точно прогнозировать заданные параметры. Кроме этого, с учетом изменения климата и появления новых патогенов нужны кадры для обеспечения санитарной защиты, производства новых удобрений и создания средств защиты растений, которые смогут работать с имеющимся и новыми образцами оборудования для выявления вредителей. Также необходима защита при импорте сельскохозяйственной продукции, поскольку перемещение в нашу страну новых патогенов поставит под угрозу наш АПК. Кадры для традиционного производства с некоторыми оговорками есть, но внедрение новых технологий требует работников со специальной подготовкой, в том числе со знанием беспилотных систем и дистанционного зондирования земли, На выставке «Золотая осень-2023» Мишустин рассказал о подготовке кадров для АПК в российских школах Фото: Георгий Бергал © URA.RU поэтому важно думать над скорейшим совершенствованием стандартов профессионального обучения в колледжах и высших учебных заведениях, чтобы к выпуску специалисты выходили с актуальными знаниями. Необходимо создать качественную систему подготовки, чтобы успешно выполнять взятые на себя обязательства по экспортным контактам, например, если мы в перспективе будем увеличивать объем производства для обеспечения поставок в страны Юго-Восточной Азии. Вместе с тем с учетом тенденции роботизации нужно понимать, что в перспективе недостаток кадров будет решаться за счет работы автономных комплексов. Это потребует большего количества квалифицированных кадров и развития инфраструктуры в сельской местности для закрепления кадров на селе. Нельзя упустить спрос потребителей на зеленую продукцию в Китае и других странах Юго-Восточной Азии, считает Косогор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Как вы сказали — сделка станет стимулом для развития логистической инфраструктуры, технологий отечественного АПК и налаживания дальнейших экономических связей со странами Азии. А что может помешать этому? — В условиях изменения климата стоит отметить вероятное появление новых вредителей и болезней. Это потребует иных подходов на основе искусственного интеллекта по выявлению и созданию препаратов для борьбы с потенциальными вредителями и заболеваниями. Нельзя упустить и развитие спроса потребителей на экологичное продовольствие в Китае и странах Юго-Восточной Азии. В Азии, например, востребовано производство продуктов питания — аналогов мяса, молока, рыбы, из сои, гороха и насекомых. Необходимо развивать технологии, которые помогут удовлетворить эту потребность для обеспечения стабильной выручки от производства качественной российской сельскохозяйственной продукции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия, подписав контракт на поставку зерна с Китаем, перестанет быть заложником зерновой сделки и получит новый стабильный рынок сбыта. Экспортные договоренности с Пекином также помогут выстроить прочные экономические связи со всей Юго-Восточной Азией. Об этом в интервью URA.RU рассказал экс-директор Аналитического центра Минсельхоза РФ, руководитель сегмента «Умные цепи поставок» рынка «Фуднет» Национальной технологической инициативы-2035 Сергей Косогор. В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин на форум «Один пояс — один путь» был подписан контракт на поставку зерна в Китай. Сделка предполагает экспорт 70 млн тонн зерна в течение 12 лет. В ближайшее время глава правительства РФ Михаил Мишустин и премьер госсовета КНР Ли Цян обсудят план сотрудничества до 2030 года. Одним из пунктов документа является развитие в сфере сельского хозяйства. — Россия подписала контракт на поставку зерна на следующие 12 лет — планируется поставить 70 млн тонн. Какие задачи позволит решить данная сделка? — Подписанный контракт — важное событие для отечественных сельхозпроизводителей, которые получают стимул для производства зерновых. В том числе это позволит в кратчайшие сроки ввести в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли, при увеличении экспортного потенциала в направлении Юго-Восточной Азии. Деятельность предприятий АПК принесет дополнительный доход, что увеличит налоговые поступления в бюджет. Кроме этого, подписание этого контракта — в перспективе импульс для других сфер экономики. Традиционно сельское хозяйство дает сырье для переработки другим сферам, а увеличение объемов поставок и развитие экспортных коридоров обеспечит стабильную занятость во многих отраслях. Отдельно стоит подчеркнуть, что выстраивание собственной логистики в процессе реализации сделки сможет создать предпосылки для развития долгосрочных экономических связей в Юго-Восточной Азии. Значит, мы можем говорить не только о 5 млн тонн зерна для Китая, но и в целом о выстраивании нового пути, который как «пылесос» заберет еще большее количество товаров, а линейка для экспорта у нас достаточно широкая. — Какую роль в развитии АПК играет экспорт? Почему нельзя просто работать на внутренний рынок? — Россия обеспечивает себя продуктами питания, по многим товарам достигнут порог продовольственной безопасности. Но экспорт — это очень важный инструмент, который способствует развитию АПК. С учетом реализуемых программ поддержки, количества пахотных площадей, совершенствования технологий, ввода в оборот новых земель при нашем количестве населения — около 145 млн человек, — сложно избежать перенасыщения внутреннего рынка. Производить, чтоб просто все поставить на полку — так сельское хозяйство работать не будет. — Если экспорт — необходимый элемент развития российского АПК, то как государство справлялось в прошлом году с наложенными ограничениями, в том числе и на поставки зерна? — В прошлом году правительство поддержало хлебопеков, обратило внимание на железнодорожные тарифы, осуществлялись зерновые интервенции, это убрало определенное количество зерновых с рынка. Данные решения позволили поддерживать цены. Но для поддержания усилий товаропроизводителей необходимо работать над развитием экспорта, особенно с учетом планов ввода новых земель в оборот. — Вы часто говорите про потенциал неиспользованных земель. А нужны ли они? — Правительство планирует ввести в оборот около 13 млн га неиспользованных земель до 2030 года. По оценкам экспертов, таких земель, которые использовались в советское время, еще более 20 млн га. Необходимо провести оценку, так как часть этих земель проще передать лесному фонду, чем рекультивировать для нужд АПК. Но если мы дополнительно вводим новые объемы земли, мы четко должны понимать, куда полученная продукция будет поставляться, чтобы избежать перепроизводства. Либо новые земли должны стать частью политики рационального использования земель, снять нагрузку с имеющегося фонда в целях сохранения плодородия почв. — То есть при рассмотрении нового зернового контракта необходимо смотреть на перспективы для российской логистики? Например, Россия сейчас развивает программу «Новый сухопутный зерновой коридор». — Да. Сухопутный коридор может стать новым транзитным направлением не только для зерновых, но и для других товаров, может быть частью «Великого шелкового пути». — А как названные выше возможности производства и реализации продовольствия обеспечены кадрами? Кадровый вопрос часто затрагивается премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Хватит ли работников в сфере АПК для выполнения зернового контракта с Китаем? — С точки зрения обеспечения отрасли квалифицированными кадрами, которые могут развивать семеноводство и селекцию, отмечается острый недостаток, особенно если активно говорить о квантовых вычислениях и искусственном интеллекте для прогнозирования и моделирования при создании новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Эти новые технологии способны существенно упростить подходы к селекции и позволить более точно прогнозировать заданные параметры. Кроме этого, с учетом изменения климата и появления новых патогенов нужны кадры для обеспечения санитарной защиты, производства новых удобрений и создания средств защиты растений, которые смогут работать с имеющимся и новыми образцами оборудования для выявления вредителей. Также необходима защита при импорте сельскохозяйственной продукции, поскольку перемещение в нашу страну новых патогенов поставит под угрозу наш АПК. поэтому важно думать над скорейшим совершенствованием стандартов профессионального обучения в колледжах и высших учебных заведениях, чтобы к выпуску специалисты выходили с актуальными знаниями. Необходимо создать качественную систему подготовки, чтобы успешно выполнять взятые на себя обязательства по экспортным контактам, например, если мы в перспективе будем увеличивать объем производства для обеспечения поставок в страны Юго-Восточной Азии. Вместе с тем с учетом тенденции роботизации нужно понимать, что в перспективе недостаток кадров будет решаться за счет работы автономных комплексов. Это потребует большего количества квалифицированных кадров и развития инфраструктуры в сельской местности для закрепления кадров на селе. — Как вы сказали — сделка станет стимулом для развития логистической инфраструктуры, технологий отечественного АПК и налаживания дальнейших экономических связей со странами Азии. А что может помешать этому? — В условиях изменения климата стоит отметить вероятное появление новых вредителей и болезней. Это потребует иных подходов на основе искусственного интеллекта по выявлению и созданию препаратов для борьбы с потенциальными вредителями и заболеваниями. Нельзя упустить и развитие спроса потребителей на экологичное продовольствие в Китае и странах Юго-Восточной Азии. В Азии, например, востребовано производство продуктов питания — аналогов мяса, молока, рыбы, из сои, гороха и насекомых. Необходимо развивать технологии, которые помогут удовлетворить эту потребность для обеспечения стабильной выручки от производства качественной российской сельскохозяйственной продукции.