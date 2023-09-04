Путин: Россия отправит почти половину своего урожая другим странам

Из 130 миллионов тонн выращенного зернового урожая, 60 миллионов тонн будет отправлено другим странам. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«У России в этом году хороший урожай. 130 миллионов тонн зерна. 60 миллионов тонн может пойти на экспорт», — подчеркнул Владимир Путин в ходе переговоров с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Сочи. Трансляция проводится на телеканале Россия 24.
В ходе переговоров Путин напомнил, что Россия готова реанимировать сделку, как только будут выполнены все ее условия. Президент РФ подчеркнул, что Украина вынудила уйти из сделки. Киев использовал гуманитарные коридоры для совершения атак. Россия покинула сделку 17 июля. В настоящий момент Турция и РФ проводят соответствующие переговоры.
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