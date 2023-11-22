В ЯНАО наказали завхоза школы за махинации с госконтрактами

В Тазовском (ЯНАО) заместителем директора по административно-хозяйственной части допущено искусственное дробление единой закупки на несколько контрактов. За это должностное лицо привлечено к административной ответственности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Заместителем директора Тазовской средней общеобразовательной школы в 2022 году необоснованно допущены факты искусственного дробления единой сделки на несколько контрактов для формального соблюдения ограничений, установленных законодательством, что привело к ограничению числа участников закупок. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
Факт нарушений был выявлен в ходе прокурорской проверки исполнения законодательства в сфере закупок. Директор школы получил представление, а в отношении завхоза возбуждены административные дела.
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