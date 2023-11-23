Концерт в колледже и виртуальная филармония: афиша на День матери в Кургане

В Кургане три дня будут отмечать День матери
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане три дня будут проводить мероприятия для мам Фото:

В Кургане готовятся отмечать День матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. Корреспондент URA.RU собрала афишу, какие развлечения ждут горожан в этот праздник.

«Ко Дню матери учреждения культуры Курганской области подготовили большую праздничную программу. Концерты, конкурсы, игровые площадки, выставки — все это можно будет посетить в ближайшие выходные. Вход на мероприятия свободный», — указано в посте telegram-канала «Курганская область официально».

Отмечается, что три дня (с 24 по 26 ноября) в городе планируются культурные выставки и концерты. В музеях и библиотеках пройдут мастер-классы по созданию букетов, ярмарка и музыкальная гостиная. Мероприятия планируются в библиотеках имени Югова, Потанина и Короленко, а также в музеях Кюхельбекера, декабристов и краеведческом.

В Кургане будут отмечать День матери
В Кургане будут отмечать День матери
День матери в Кургане будут отмечать три дня
День матери в Кургане будут отмечать три дня

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В Кургане готовятся отмечать День матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. Корреспондент URA.RU собрала афишу, какие развлечения ждут горожан в этот праздник. «Ко Дню матери учреждения культуры Курганской области подготовили большую праздничную программу. Концерты, конкурсы, игровые площадки, выставки — все это можно будет посетить в ближайшие выходные. Вход на мероприятия свободный», — указано в посте telegram-канала «Курганская область официально». Отмечается, что три дня (с 24 по 26 ноября) в городе планируются культурные выставки и концерты. В музеях и библиотеках пройдут мастер-классы по созданию букетов, ярмарка и музыкальная гостиная. Мероприятия планируются в библиотеках имени Югова, Потанина и Короленко, а также в музеях Кюхельбекера, декабристов и краеведческом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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