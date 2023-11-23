Концерт в колледже и виртуальная филармония: афиша на День матери в Кургане

В Кургане три дня будут отмечать День матери

В Кургане три дня будут проводить мероприятия для мам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане готовятся отмечать День матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. Корреспондент URA.RU собрала афишу, какие развлечения ждут горожан в этот праздник.

«Ко Дню матери учреждения культуры Курганской области подготовили большую праздничную программу. Концерты, конкурсы, игровые площадки, выставки — все это можно будет посетить в ближайшие выходные. Вход на мероприятия свободный», — указано в посте telegram-канала «Курганская область официально».

Отмечается, что три дня (с 24 по 26 ноября) в городе планируются культурные выставки и концерты. В музеях и библиотеках пройдут мастер-классы по созданию букетов, ярмарка и музыкальная гостиная. Мероприятия планируются в библиотеках имени Югова, Потанина и Короленко, а также в музеях Кюхельбекера, декабристов и краеведческом.

В Кургане будут отмечать День матери URA.RU