23 ноября 2023

Глава МИД Литвы: Украину могут втянуть в переговоры с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, флаг, stock
Если союзники оставят Киев без оружия и боеприпасов, то Украина вынуждена будет пойти на переговоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украину могут втянуть в переговоры с Россией, если военные не получат необходимое вооружение от союзников по НАТО. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис

«Украина рискует быть вынужденно втянутой в мирные переговоры с Россией, поскольку союзники не могут предоставить ей оружие и боеприпасы», — сказал Ландсбергис, передает Bloomberg. По его мнению Киеву просто не оставят выбора, так как отвечать будет нечем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение украинских военных в зоне боевых действий, однако отверг мирные переговоры с Россией. По его словам, Москва не хочет закончить конфликт.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украину могут втянуть в переговоры с Россией, если военные не получат необходимое вооружение от союзников по НАТО. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис «Украина рискует быть вынужденно втянутой в мирные переговоры с Россией, поскольку союзники не могут предоставить ей оружие и боеприпасы», — сказал Ландсбергис, передает Bloomberg. По его мнению Киеву просто не оставят выбора, так как отвечать будет нечем. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение украинских военных в зоне боевых действий, однако отверг мирные переговоры с Россией. По его словам, Москва не хочет закончить конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...