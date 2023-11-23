Глава МИД Литвы: Украину могут втянуть в переговоры с Россией

Украину могут втянуть в переговоры с Россией, если военные не получат необходимое вооружение от союзников по НАТО. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
«Украина рискует быть вынужденно втянутой в мирные переговоры с Россией, поскольку союзники не могут предоставить ей оружие и боеприпасы», — сказал Ландсбергис, передает Bloomberg. По его мнению Киеву просто не оставят выбора, так как отвечать будет нечем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение украинских военных в зоне боевых действий, однако отверг мирные переговоры с Россией. По его словам, Москва не хочет закончить конфликт.
Украину могут втянуть в переговоры с Россией, если военные не получат необходимое вооружение от союзников по НАТО. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис «Украина рискует быть вынужденно втянутой в мирные переговоры с Россией, поскольку союзники не могут предоставить ей оружие и боеприпасы», — сказал Ландсбергис, передает Bloomberg. По его мнению Киеву просто не оставят выбора, так как отвечать будет нечем. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение украинских военных в зоне боевых действий, однако отверг мирные переговоры с Россией. По его словам, Москва не хочет закончить конфликт.