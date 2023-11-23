В ХМАО 18-летний водитель сбил человека, разгромил остановку и повредил машины. Фото

24 ноября 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Пострадавшего госпитализировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на улице 50 лет ВЛКСМ 18-летний водитель сбил пешехода, влетел в остановочный комплекс и протаранил несколько машин на парковке. Об этом сообщили журналисты. «Предварительно, трое человек переходили дорогу по пешеходному переходу. Первый водитель автомобиля затормозил, пропуская людей, второй — 18-летний владелец Nissan — не успел и попытался вывернуть машину вправо. В итоге один из пешеходов оказался на капоте иномарки и упал на дорогу, а машина далее влетела прямо в автобусную остановку, зацепив стоявшую за ней Toyota», — сообщает «СургутИнформ-ТВ». Автомобиль Toyota отбросило в припаркованный рядом BMW. В результате ДТП мужчина-пешеход пострадал. Его доставили в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ ожидается.

В Сургуте (ХМАО) на улице 50 лет ВЛКСМ 18-летний водитель сбил пешехода, влетел в остановочный комплекс и протаранил несколько машин на парковке. Об этом сообщили журналисты. «Предварительно, трое человек переходили дорогу по пешеходному переходу. Первый водитель автомобиля затормозил, пропуская людей, второй — 18-летний владелец Nissan — не успел и попытался вывернуть машину вправо. В итоге один из пешеходов оказался на капоте иномарки и упал на дорогу, а машина далее влетела прямо в автобусную остановку, зацепив стоявшую за ней Toyota», — сообщает «СургутИнформ-ТВ». Автомобиль Toyota отбросило в припаркованный рядом BMW. В результате ДТП мужчина-пешеход пострадал. Его доставили в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ ожидается.