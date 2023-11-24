В мире «Исламский джихад» намерен провести обмен «всех на всех» с Израилем 24 ноября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 + ХАМАС не будет освобождать израильских военных, пока у тех в плену палестинские бойцы Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинская организация «Исламский джихад» (запрещена в России) намерена вынудить Израиль провести обмен пленниками с боевиками ХАМАС в формате «все на все». Об этом заявил генсек движения Рамадан Абдалла Салах. «Мы вынудим врага [Израиль] провести крупную операцию по обмену, которая будет гарантировать освобождение всех наших пленных», — передает слова генсека арабский телеканал Al Jazeera. Салах добавил, что израильские военные не будут освобождены палестинскими боевиками, пока у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в плену находятся солдаты ХАМАС. Палестинская организация «Исламский джихад» (запрещена в России) намерена вынудить Израиль провести обмен пленниками с боевиками ХАМАС в формате «все на все». Об этом заявил генсек движения Рамадан Абдалла Салах. «Мы вынудим врага [Израиль] провести крупную операцию по обмену, которая будет гарантировать освобождение всех наших пленных», — передает слова генсека арабский телеканал Al Jazeera. Салах добавил, что израильские военные не будут освобождены палестинскими боевиками, пока у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в плену находятся солдаты ХАМАС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям