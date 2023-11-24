«Исламский джихад» намерен провести обмен «всех на всех» с Израилем

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
ХАМАС не будет освобождать израильских военных, пока у тех в плену палестинские бойцы Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинская организация «Исламский джихад» (запрещена в России) намерена вынудить Израиль провести обмен пленниками с боевиками ХАМАС в формате «все на все». Об этом заявил генсек движения Рамадан Абдалла Салах.

«Мы вынудим врага [Израиль] провести крупную операцию по обмену, которая будет гарантировать освобождение всех наших пленных», — передает слова генсека арабский телеканал Al Jazeera. Салах добавил, что израильские военные не будут освобождены палестинскими боевиками, пока у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в плену находятся солдаты ХАМАС.

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Палестинская организация «Исламский джихад» (запрещена в России) намерена вынудить Израиль провести обмен пленниками с боевиками ХАМАС в формате «все на все». Об этом заявил генсек движения Рамадан Абдалла Салах. «Мы вынудим врага [Израиль] провести крупную операцию по обмену, которая будет гарантировать освобождение всех наших пленных», — передает слова генсека арабский телеканал Al Jazeera. Салах добавил, что израильские военные не будут освобождены палестинскими боевиками, пока у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в плену находятся солдаты ХАМАС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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