«Исламский джихад» намерен провести обмен «всех на всех» с Израилем

ХАМАС не будет освобождать израильских военных, пока у тех в плену палестинские бойцы
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинская организация «Исламский джихад» (запрещена в России) намерена вынудить Израиль провести обмен пленниками с боевиками ХАМАС в формате «все на все». Об этом заявил генсек движения Рамадан Абдалла Салах.
«Мы вынудим врага [Израиль] провести крупную операцию по обмену, которая будет гарантировать освобождение всех наших пленных», — передает слова генсека арабский телеканал Al Jazeera. Салах добавил, что израильские военные не будут освобождены палестинскими боевиками, пока у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в плену находятся солдаты ХАМАС.
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