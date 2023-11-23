23 ноября 2023

Компания тюменских властей купит себе эксклюзивную иномарку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, приборная панель, руль, эксид лх, exeed lx, кроссовер
Иномарка с кожаным салоном приедет к покупателю до Нового года (архивное фото) Фото:

Птицефабрика «Боровская», 99,9% акций которой принадлежит правительству Тюменской области, приобретет китайский кроссовер в эксклюзивной комплектации за 4,8 млн рублей. Соответствующий тендер открыт на сайте госзакупок.

«Предмета договора: кроссовер Geely Monjaro, первое поколение, комплектация Exclusive. Начальная цена — 4 812 639 рублей», — говорится в документах закупки, размещенной птицефабрикой «Боровская».

Иномарка должна быть новой, с датой производства не ранее 2023 года. Учитывая, что конец подачи заявок по аукциону намечен на 30 ноября, а поставить авто заказчику необходимо в течение 10 дней после подписания контракта, то машину на предприятие доставят еще до Нового года.

Что до самого автомобиля, то в эксклюзивной комплектации он будет выглядеть так:

  • цвет — изумрудный металлик;
  • двухцветные диски особого дизайна;
  • отделка салона черной кожей и изумрудной замшей;
  • декоративные элементы бронзового цвета;
  • и даже ключ будет под цвет авто — изумрудным.

По данным с сайта регионального правительства, 99,9% птицефабрики принадлежит Тюменской области. Как указано в проекте договора на поставку авто, автомобиль предприятие покупает за собственные средства.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Птицефабрика «Боровская», 99,9% акций которой принадлежит правительству Тюменской области, приобретет китайский кроссовер в эксклюзивной комплектации за 4,8 млн рублей. Соответствующий тендер открыт на сайте госзакупок. «Предмета договора: кроссовер Geely Monjaro, первое поколение, комплектация Exclusive. Начальная цена — 4 812 639 рублей», — говорится в документах закупки, размещенной птицефабрикой «Боровская». Иномарка должна быть новой, с датой производства не ранее 2023 года. Учитывая, что конец подачи заявок по аукциону намечен на 30 ноября, а поставить авто заказчику необходимо в течение 10 дней после подписания контракта, то машину на предприятие доставят еще до Нового года. Что до самого автомобиля, то в эксклюзивной комплектации он будет выглядеть так: По данным с сайта регионального правительства, 99,9% птицефабрики принадлежит Тюменской области. Как указано в проекте договора на поставку авто, автомобиль предприятие покупает за собственные средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...