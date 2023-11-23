Компания тюменских властей купит себе эксклюзивную иномарку

Птицефабрика «Боровская», 99,9% акций которой принадлежит правительству Тюменской области, приобретет китайский кроссовер в эксклюзивной комплектации за 4,8 млн рублей. Соответствующий тендер открыт на сайте госзакупок.
«Предмета договора: кроссовер Geely Monjaro, первое поколение, комплектация Exclusive. Начальная цена — 4 812 639 рублей», — говорится в документах закупки, размещенной птицефабрикой «Боровская».
Иномарка должна быть новой, с датой производства не ранее 2023 года. Учитывая, что конец подачи заявок по аукциону намечен на 30 ноября, а поставить авто заказчику необходимо в течение 10 дней после подписания контракта, то машину на предприятие доставят еще до Нового года.
Что до самого автомобиля, то в эксклюзивной комплектации он будет выглядеть так:
- цвет — изумрудный металлик;
- двухцветные диски особого дизайна;
- отделка салона черной кожей и изумрудной замшей;
- декоративные элементы бронзового цвета;
- и даже ключ будет под цвет авто — изумрудным.
По данным с сайта регионального правительства, 99,9% птицефабрики принадлежит Тюменской области. Как указано в проекте договора на поставку авто, автомобиль предприятие покупает за собственные средства.
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