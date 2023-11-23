Власти ХМАО планируют отказаться от частных перевозок на междугородних маршрутах

Власти ХМАО планируют отказаться от коммерческих перевозок на междугородних автобусных маршрутах. Директор депдорхоза Югры Александр Лебедев во время прямого эфира, который транслировался на странице ЦУР Югры в социальной сети «ВКонтакте», объяснил такое решение тем, что частных перевозчиков сложнее контролировать.
«Цель на будущее — максимально перейти на регулируемые тарифы, уйти от коммерции. Коммерческие перевозки плохо контролируются по закону, и убрать недобросовестного частного перевозчика с линии можно только через суд», — подчеркнул Лебедев.
Власти полностью контролируют деятельность предприятий, которые совершают рейсы по регулируемому тарифу: следят за соблюдением расписания, ценой билетов, качеством обслуживания. В настоящее время, по словам директора депдорхоза, прорабатываются нормативно-правовые акты, которые зададут строгие рамки для коммерческих перевозчиков.
Ранее URA.RU писало, что вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев уличил междугородних перевозчиков в нечестности. Он сообщил, что подрядчики требуют субсидирования межмуниципальных автобусных маршрутов, по которым не совершали поездки и не могут отчитаться.
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