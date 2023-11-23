Власти ХМАО планируют отказаться от частных перевозок на междугородних маршрутах

24 ноября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО хотят уйти от коммерческих перевозок, чтобы контролировать качество транспортных услуг Фото: Александр Елизаров © URA.RU Власти ХМАО планируют отказаться от коммерческих перевозок на междугородних автобусных маршрутах. Директор депдорхоза Югры Александр Лебедев во время прямого эфира, который транслировался на странице ЦУР Югры в социальной сети «ВКонтакте», объяснил такое решение тем, что частных перевозчиков сложнее контролировать. «Цель на будущее — максимально перейти на регулируемые тарифы, уйти от коммерции. Коммерческие перевозки плохо контролируются по закону, и убрать недобросовестного частного перевозчика с линии можно только через суд», — подчеркнул Лебедев. Власти полностью контролируют деятельность предприятий, которые совершают рейсы по регулируемому тарифу: следят за соблюдением расписания, ценой билетов, качеством обслуживания. В настоящее время, по словам директора депдорхоза, прорабатываются нормативно-правовые акты, которые зададут строгие рамки для коммерческих перевозчиков. Ранее URA.RU писало, что вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев уличил междугородних перевозчиков в нечестности. Он сообщил, что подрядчики требуют субсидирования межмуниципальных автобусных маршрутов, по которым не совершали поездки и не могут отчитаться.

Власти ХМАО планируют отказаться от коммерческих перевозок на междугородних автобусных маршрутах. Директор депдорхоза Югры Александр Лебедев во время прямого эфира, который транслировался на странице ЦУР Югры в социальной сети «ВКонтакте», объяснил такое решение тем, что частных перевозчиков сложнее контролировать. «Цель на будущее — максимально перейти на регулируемые тарифы, уйти от коммерции. Коммерческие перевозки плохо контролируются по закону, и убрать недобросовестного частного перевозчика с линии можно только через суд», — подчеркнул Лебедев. Власти полностью контролируют деятельность предприятий, которые совершают рейсы по регулируемому тарифу: следят за соблюдением расписания, ценой билетов, качеством обслуживания. В настоящее время, по словам директора депдорхоза, прорабатываются нормативно-правовые акты, которые зададут строгие рамки для коммерческих перевозчиков. Ранее URA.RU писало, что вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев уличил междугородних перевозчиков в нечестности. Он сообщил, что подрядчики требуют субсидирования межмуниципальных автобусных маршрутов, по которым не совершали поездки и не могут отчитаться.