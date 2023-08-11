Вице-губернатор Ислаев уличил междугородних перевозчиков ХМАО в нечестности

Вице-губернатор ХМАО Ислаев заявил, что перевозчики ведут теневую кассу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев уличил междугородних перевозчиков в нечестности — по его словам, подрядчики зачастую требуют субсидирования межмуниципальных автобусных маршрутов, по которым не совершали поездки и не могут отчитаться. Во время пресс-конференции в Сургуте он раскрыл подробности и причины проведения крупной транспортной реформы, передает журналист URA.RU с места событий.

«Транспортную реформу делать нужно, и она будет сделана. Вопрос в деталях. Наша задача — сделать транспорт новым, качественным, уйти от наличных оплат, теневой кассы, расширить сеть междугородних маршрутов. Были мысли, что департамент не платит [перевозчикам]. Да, не платит, потому что документов нет. Мы не будем платить за то, что не соответствует законодательству», — заявил Ислаев.

По словам вице-губернатора, автобусный парк межмуниципальных перевозок более старый, чем в городах. Некоторым автобусам по 17 лет. «В законе прописана цель коммерческих перевозок — извлечение прибыли. А нам нужны безопасность, соблюдение ПДД и качество. Я сомневаюсь, что зайдет на межмуниципальные перевозки какая-то большая компания, потому что не будет такой рентабельности, при которой заходят федеральные игроки. Дорогу для местных игроков мы не закроем. Это основная причина всех возмущений и возражений. Будет точно какое-то количество перевозчиков, не соответствующих нашим требованиям и стандартам — тот же возраст автобусов сейчас законом не ограничен. [Если подрядчики] готовы участвовать и работать на новых стандартах — вперед, работайте. Но учтите, что неучтенных выручек больше не будет», — добавил Ислаев.

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора ХМАО Ислаев ангажировал московского чиновника для проведения транспортной реформы. Первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства Андрей Середнев ранее возглавлял Минтранс в Подмосковье и был главой крупного транспортного предприятия в столице.