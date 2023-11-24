Пашинян предложил РФ списать часть долга за непоставленное оружение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о проработке вопроса сокращения долга перед Россией за непоставленное Еревану оружие. Такое заявление глава армянского правительства сделал во время прямой линии.
По словам премьера, РФ якобы затягивает с поставками вооружений, поэтому ведется обсуждения этого вопроса. «Одним из вариантов [решения] может быть сокращение долга Армении перед Россией в размере выплаченной (за оружие — прим. URA.RU) суммы», — сказал Никол Пашинян. Его слова приводит армянский портал News.am.
Отношения Москвы и Еревана значительно ухудшились после того, как азербайджанские военные взяли под контроль Нагорный Карабах. Так, после взятия региона Баку секретарь совбеза Армении Армен Григорян заявил, что РФ «не выполнила свои обязательства по защите Карабаха».
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