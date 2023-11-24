На Украине согласились демобилизовать срочников

Данилов: Зеленский предложил провести демобилизацию срочников
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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, срочники, резервисты
Власти Украины решили демобилизовать всех срочников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские срочники, чей срок службы истек, будут демобилизованы. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Украинскому радио.

«Что касается мобилизации людей, которые проходили срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их», — рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Речь идет о военнослужащих, призванных в 2020—2021 годах на срочную службу, демобилизацию которых приостановили из-за войны. В основном это мужчины младше 27 лет, не подпадающие под мобилизацию.

Ранее по Украине прошли митинги с требованием демобилизации. Люди вышла с требованием ввести ограничение срок мобилизации и отправить служащих на ротацию. Митинги прошли в Житомире, Одессе, Кривом Роге, Хмельницком и Львове. Уточняется, что на них присутствуют преимущественно женщины и дети.

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Украинские срочники, чей срок службы истек, будут демобилизованы. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Украинскому радио. «Что касается мобилизации людей, которые проходили срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их», — рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Речь идет о военнослужащих, призванных в 2020—2021 годах на срочную службу, демобилизацию которых приостановили из-за войны. В основном это мужчины младше 27 лет, не подпадающие под мобилизацию. Ранее по Украине прошли митинги с требованием демобилизации. Люди вышла с требованием ввести ограничение срок мобилизации и отправить служащих на ротацию. Митинги прошли в Житомире, Одессе, Кривом Роге, Хмельницком и Львове. Уточняется, что на них присутствуют преимущественно женщины и дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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