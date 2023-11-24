На Украине согласились демобилизовать срочников

Данилов: Зеленский предложил провести демобилизацию срочников

24 ноября 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Власти Украины решили демобилизовать всех срочников Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские срочники, чей срок службы истек, будут демобилизованы. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Украинскому радио. «Что касается мобилизации людей, которые проходили срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их», — рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Речь идет о военнослужащих, призванных в 2020—2021 годах на срочную службу, демобилизацию которых приостановили из-за войны. В основном это мужчины младше 27 лет, не подпадающие под мобилизацию. Ранее по Украине прошли митинги с требованием демобилизации. Люди вышла с требованием ввести ограничение срок мобилизации и отправить служащих на ротацию. Митинги прошли в Житомире, Одессе, Кривом Роге, Хмельницком и Львове. Уточняется, что на них присутствуют преимущественно женщины и дети.

Украинские срочники, чей срок службы истек, будут демобилизованы. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Украинскому радио. «Что касается мобилизации людей, которые проходили срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их», — рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Речь идет о военнослужащих, призванных в 2020—2021 годах на срочную службу, демобилизацию которых приостановили из-за войны. В основном это мужчины младше 27 лет, не подпадающие под мобилизацию. Ранее по Украине прошли митинги с требованием демобилизации. Люди вышла с требованием ввести ограничение срок мобилизации и отправить служащих на ротацию. Митинги прошли в Житомире, Одессе, Кривом Роге, Хмельницком и Львове. Уточняется, что на них присутствуют преимущественно женщины и дети.