На Украине согласились демобилизовать срочников

Украинские срочники, чей срок службы истек, будут демобилизованы. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Украинскому радио.
«Что касается мобилизации людей, которые проходили срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их», — рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Речь идет о военнослужащих, призванных в 2020—2021 годах на срочную службу, демобилизацию которых приостановили из-за войны. В основном это мужчины младше 27 лет, не подпадающие под мобилизацию.
Ранее по Украине прошли митинги с требованием демобилизации. Люди вышла с требованием ввести ограничение срок мобилизации и отправить служащих на ротацию. Митинги прошли в Житомире, Одессе, Кривом Роге, Хмельницком и Львове. Уточняется, что на них присутствуют преимущественно женщины и дети.
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