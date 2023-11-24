На Украине заявили о провале мобилизации

Депутат Рады Костенко: Украина провалила мобилизацию после увольнения военкомов

24 ноября 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

Проблема мобилизации на Украине стоит острее, чем нехватка снарядов, сказал Роман Костенко Фото: Официальный сайт президента Украины Мобилизация на Украине стала большим провалом для страны, чем нехватка снарядов для ВСУ. Причиной тому стали увольнения военкомов из-за коррупционных скандалов, заявил секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко. «После того, как [на Украине] были сменены военкомы, у нас пошел провал мобилизации», — сказал Роман Костенко в эфире радио «Новое время». По его словам, проблемы с мобилизацией в стране стоят острее, чем нехватка снарядов для ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военных комиссаров после коррупционных проверок. Кроме того, по результатам проверок, было возбуждено 112 уголовных дел.

Мобилизация на Украине стала большим провалом для страны, чем нехватка снарядов для ВСУ. Причиной тому стали увольнения военкомов из-за коррупционных скандалов, заявил секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко. «После того, как [на Украине] были сменены военкомы, у нас пошел провал мобилизации», — сказал Роман Костенко в эфире радио «Новое время». По его словам, проблемы с мобилизацией в стране стоят острее, чем нехватка снарядов для ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военных комиссаров после коррупционных проверок. Кроме того, по результатам проверок, было возбуждено 112 уголовных дел.