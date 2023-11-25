Погранпереход между Газой и Египтом закрыли для всех граждан, сообщила Мария Захарова
В связи с четырехдневным перемирием между ХАМАС и Израилем КПП «Рафах» закрыли для всех граждан. Об этом журналисту агентства ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заверив, что ни один россиянин не останется без помощи.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!