КПП «Рафах» закрыли для всех граждан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, броневик, израиль, бронетранспортер, сектор газа, stock, цахал
Погранпереход между Газой и Египтом закрыли для всех граждан, сообщила Мария Захарова Фото:

В связи с четырехдневным перемирием между ХАМАС и Израилем КПП «Рафах» закрыли для всех граждан. Об этом журналисту агентства ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заверив, что ни один россиянин не останется без помощи.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В связи с четырехдневным перемирием между ХАМАС и Израилем КПП «Рафах» закрыли для всех граждан. Об этом журналисту агентства ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заверив, что ни один россиянин не останется без помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...