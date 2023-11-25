В Минстрое обсуждают возможность сохранения льготной ипотеки

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Льготная ипотека сохранится и после 1 июля, заявил Ирек Файзуллин Фото:

Власти России рассматривают возможности сохранения льготной ипотеки после 1 июля 2024 года. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Льготные ипотечные программы будут сохранены и после 1 июля», — передает слова Файзуллина РИА Новости. Он добавил, что программы льготной ипотеки будут сохранены в «определенном» виде, и в настоящее время рассматривается несколько вариантов.

Он также отметил, что эти программы сыграли значительную роль в поддержке строительной отрасли. Пока нет окончательного решения, но работа по этому вопросу продолжится до июля, заключил Файзуллин.

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Власти России рассматривают возможности сохранения льготной ипотеки после 1 июля 2024 года. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. «Льготные ипотечные программы будут сохранены и после 1 июля», — передает слова Файзуллина РИА Новости. Он добавил, что программы льготной ипотеки будут сохранены в «определенном» виде, и в настоящее время рассматривается несколько вариантов. Он также отметил, что эти программы сыграли значительную роль в поддержке строительной отрасли. Пока нет окончательного решения, но работа по этому вопросу продолжится до июля, заключил Файзуллин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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