В Минстрое обсуждают возможность сохранения льготной ипотеки

Льготная ипотека сохранится и после 1 июля, заявил Ирек Файзуллин
Власти России рассматривают возможности сохранения льготной ипотеки после 1 июля 2024 года. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
«Льготные ипотечные программы будут сохранены и после 1 июля», — передает слова Файзуллина РИА Новости. Он добавил, что программы льготной ипотеки будут сохранены в «определенном» виде, и в настоящее время рассматривается несколько вариантов.
Он также отметил, что эти программы сыграли значительную роль в поддержке строительной отрасли. Пока нет окончательного решения, но работа по этому вопросу продолжится до июля, заключил Файзуллин.
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