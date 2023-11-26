AFP: ХАМАС готовы продлить перемирие с Израилем

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
ХАМАС готовы продлить перемирие на несколько дней Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС готово продлить перемирие еще на четыре дня. Об этом сообщили в AFP.

«Источник, близкий к ХАМАСу, сообщил, что группировка готова продлить перемирие на „два-четыре“ дня»,-говорится в сообщении агентства. Оно опубликовано в соцсети X.

Перемирие в войне ХАМАС и Израиля началось 24 ноября. Режим прекращения огня планировалось удерживать четыре дня. За это время стороны обменяли пленными.

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Палестинское движение ХАМАС готово продлить перемирие еще на четыре дня. Об этом сообщили в AFP. «Источник, близкий к ХАМАСу, сообщил, что группировка готова продлить перемирие на „два-четыре“ дня»,-говорится в сообщении агентства. Оно опубликовано в соцсети X. Перемирие в войне ХАМАС и Израиля началось 24 ноября. Режим прекращения огня планировалось удерживать четыре дня. За это время стороны обменяли пленными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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