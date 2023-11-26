AFP: ХАМАС готовы продлить перемирие с Израилем

ХАМАС готовы продлить перемирие на несколько дней
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинское движение ХАМАС готово продлить перемирие еще на четыре дня. Об этом сообщили в AFP.
«Источник, близкий к ХАМАСу, сообщил, что группировка готова продлить перемирие на „два-четыре“ дня»,-говорится в сообщении агентства. Оно опубликовано в соцсети X.
Перемирие в войне ХАМАС и Израиля началось 24 ноября. Режим прекращения огня планировалось удерживать четыре дня. За это время стороны обменяли пленными.
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