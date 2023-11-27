27 ноября 2023

В Челябинске самолет пять часов не может вылететь в Санкт-Петербург. Скрин

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, багаж, аэропорт челябинск, аэропорт игорь курчатов
Вылет самолета в Питер с 05:40 перенесен на 10:20 Фото:

В Челябинске почти на пять часов задерживается вылет самолета авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта.

«Задерживается», — написано напротив рейса Челябинск-Санкт-Петербург авиакомпании «Победа». Самолет должен был вылететь в 05:40, но перенесен на 10:20.

Задерживаются на два часа вылеты еще трех рейсов из Челябинска в Санкт-Петербург. Два самолета авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» должны были вылететь в 06:15, но перенесены на 07:55. Еще один рейс компании Smartavia отложен с 07:40 до 09:30.

Всего из-за непогоды в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга задержано более 50 рейсов и еще 20 отменено. Люди сидят в самолетах в ожидании вылета более четырех часов, сообщает telegram-канал Mash.

Рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург задерживаются на несколько часов
Рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург задерживаются на несколько часов

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В Челябинске почти на пять часов задерживается вылет самолета авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта. «Задерживается», — написано напротив рейса Челябинск-Санкт-Петербург авиакомпании «Победа». Самолет должен был вылететь в 05:40, но перенесен на 10:20. Задерживаются на два часа вылеты еще трех рейсов из Челябинска в Санкт-Петербург. Два самолета авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» должны были вылететь в 06:15, но перенесены на 07:55. Еще один рейс компании Smartavia отложен с 07:40 до 09:30. Всего из-за непогоды в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга задержано более 50 рейсов и еще 20 отменено. Люди сидят в самолетах в ожидании вылета более четырех часов, сообщает telegram-канал Mash.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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