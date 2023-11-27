В Челябинске самолет пять часов не может вылететь в Санкт-Петербург. Скрин

28 ноября 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Вылет самолета в Питер с 05:40 перенесен на 10:20 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске почти на пять часов задерживается вылет самолета авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта. «Задерживается», — написано напротив рейса Челябинск-Санкт-Петербург авиакомпании «Победа». Самолет должен был вылететь в 05:40, но перенесен на 10:20. Задерживаются на два часа вылеты еще трех рейсов из Челябинска в Санкт-Петербург. Два самолета авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» должны были вылететь в 06:15, но перенесены на 07:55. Еще один рейс компании Smartavia отложен с 07:40 до 09:30. Всего из-за непогоды в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга задержано более 50 рейсов и еще 20 отменено. Люди сидят в самолетах в ожидании вылета более четырех часов, сообщает telegram-канал Mash. Рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург задерживаются на несколько часов Скрин с сайта международного аэропорта Челябинска

В Челябинске почти на пять часов задерживается вылет самолета авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта. «Задерживается», — написано напротив рейса Челябинск-Санкт-Петербург авиакомпании «Победа». Самолет должен был вылететь в 05:40, но перенесен на 10:20. Задерживаются на два часа вылеты еще трех рейсов из Челябинска в Санкт-Петербург. Два самолета авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» должны были вылететь в 06:15, но перенесены на 07:55. Еще один рейс компании Smartavia отложен с 07:40 до 09:30. Всего из-за непогоды в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга задержано более 50 рейсов и еще 20 отменено. Люди сидят в самолетах в ожидании вылета более четырех часов, сообщает telegram-канал Mash.