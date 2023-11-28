Под Донецком группа ВСУ попала в минную ловушку

Украинские военнослужащие прибыли под Донецк для ротации, но подорвались на собственном минном поле. Соответствующую информацию сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
«Противник под Донецком попал в ловушку, которую несколько дней готовил для наших ребят. Украинская БМП первой высадила личный состав, который привезла на ротацию, на мины. Сразу пятеро погибших», — рассказал «ТААС» Гагин. Также он отметил, что после подрыва, механик-водитель попытался вывести личный состав из опасной зоны, но группа ВСУ снова угодила на мины.
Ранее URA.RU сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса готовиться к усилению Украины. Он отметил, что на территории страны уже увеличилась интенсивность боевых действий.
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