Под Донецком группа ВСУ попала в минную ловушку

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Пятеро Украинских военнослужащих погибли на собственном минном поле Фото:

Украинские военнослужащие прибыли под Донецк для ротации, но подорвались на собственном минном поле. Соответствующую информацию сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Противник под Донецком попал в ловушку, которую несколько дней готовил для наших ребят. Украинская БМП первой высадила личный состав, который привезла на ротацию, на мины. Сразу пятеро погибших», — рассказал «ТААС» Гагин. Также он отметил, что после подрыва, механик-водитель попытался вывести личный состав из опасной зоны, но группа ВСУ снова угодила на мины.

Ранее URA.RU сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса готовиться к усилению Украины. Он отметил, что на территории страны уже увеличилась интенсивность боевых действий.

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Украинские военнослужащие прибыли под Донецк для ротации, но подорвались на собственном минном поле. Соответствующую информацию сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. «Противник под Донецком попал в ловушку, которую несколько дней готовил для наших ребят. Украинская БМП первой высадила личный состав, который привезла на ротацию, на мины. Сразу пятеро погибших», — рассказал «ТААС» Гагин. Также он отметил, что после подрыва, механик-водитель попытался вывести личный состав из опасной зоны, но группа ВСУ снова угодила на мины. Ранее URA.RU сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса готовиться к усилению Украины. Он отметил, что на территории страны уже увеличилась интенсивность боевых действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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