Под Донецком группа ВСУ попала в минную ловушку

28 ноября 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Пятеро Украинских военнослужащих погибли на собственном минном поле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинские военнослужащие прибыли под Донецк для ротации, но подорвались на собственном минном поле. Соответствующую информацию сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. «Противник под Донецком попал в ловушку, которую несколько дней готовил для наших ребят. Украинская БМП первой высадила личный состав, который привезла на ротацию, на мины. Сразу пятеро погибших», — рассказал «ТААС» Гагин. Также он отметил, что после подрыва, механик-водитель попытался вывести личный состав из опасной зоны, но группа ВСУ снова угодила на мины.



Ранее URA.RU сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса готовиться к усилению Украины. Он отметил, что на территории страны уже увеличилась интенсивность боевых действий.

Украинские военнослужащие прибыли под Донецк для ротации, но подорвались на собственном минном поле. Соответствующую информацию сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. «Противник под Донецком попал в ловушку, которую несколько дней готовил для наших ребят. Украинская БМП первой высадила личный состав, который привезла на ротацию, на мины. Сразу пятеро погибших», — рассказал «ТААС» Гагин. Также он отметил, что после подрыва, механик-водитель попытался вывести личный состав из опасной зоны, но группа ВСУ снова угодила на мины. Ранее URA.RU сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса готовиться к усилению Украины. Он отметил, что на территории страны уже увеличилась интенсивность боевых действий.