Столтенберг призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине

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Страны НАТО увеличить военные поставки Киеву, заявил Столтенберг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса быть готовыми к усилению боевых действий на Украине. Такое заявление он сделал на встрече глав МИД государств, которые являются членами блока.

«Мы должны быть готовыми к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам. Это делает еще более важной активизацию государствами — членами НАТО помощи Киеву», — цитирует слова Столтенберг ТАСС. Также он отметил, что в последнее время уже увеличилась интенсивность боевых действия на территории Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основными задачами НАТО являются конфронтация и сдерживание России. По его словам, страны альянса считают РФ главным противником, поэтому накачивают Украину оружием.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса быть готовыми к усилению боевых действий на Украине. Такое заявление он сделал на встрече глав МИД государств, которые являются членами блока. «Мы должны быть готовыми к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам. Это делает еще более важной активизацию государствами — членами НАТО помощи Киеву», — цитирует слова Столтенберг ТАСС. Также он отметил, что в последнее время уже увеличилась интенсивность боевых действия на территории Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основными задачами НАТО являются конфронтация и сдерживание России. По его словам, страны альянса считают РФ главным противником, поэтому накачивают Украину оружием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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