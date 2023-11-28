Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса быть готовыми к усилению боевых действий на Украине. Такое заявление он сделал на встрече глав МИД государств, которые являются членами блока.
«Мы должны быть готовыми к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам. Это делает еще более важной активизацию государствами — членами НАТО помощи Киеву», — цитирует слова Столтенберг ТАСС. Также он отметил, что в последнее время уже увеличилась интенсивность боевых действия на территории Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основными задачами НАТО являются конфронтация и сдерживание России. По его словам, страны альянса считают РФ главным противником, поэтому накачивают Украину оружием.
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