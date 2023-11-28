Заблудившуюся в тумане девочку спасли челябинские полицейские

28 ноября 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Девочка потеряла ориентацию в тумане и едва не замерзла до смерти Фото: Илья Московец © URA.RU В Агаповском районе (Челябинская область) сотрудники полиции спасли заблудившуюся в тумане 13-летнюю девочку. Об этом в telegram-канале сообщили 28 ноября в пресс-службе полицейского главка региона. «Полицейские Агаповского района пришли на помощь 13-летней жительнице станции Буранная. В отдел позвонил отец ребенка, который сообщил, что дочь не вернулась домой с прогулки. Родители попытались найти ее самостоятельно, но не смогли. Три экипажа полиции к пяти часам утра нашли девочку, несмотря на густой туман, который затруднял поиски», — сообщили в пресс-службе главка. Девочка очень сильно замерзла, так как на улице было минус семь градусов. Она заблудилась из-за тумана. Мать ребенка уверена, что сотрудники спасли жизнь ее дочери, потому что та уходила гулять на два часа и была легко одета. Женщина поблагодарила полицейских за службу.

В Агаповском районе (Челябинская область) сотрудники полиции спасли заблудившуюся в тумане 13-летнюю девочку. Об этом в telegram-канале сообщили 28 ноября в пресс-службе полицейского главка региона. «Полицейские Агаповского района пришли на помощь 13-летней жительнице станции Буранная. В отдел позвонил отец ребенка, который сообщил, что дочь не вернулась домой с прогулки. Родители попытались найти ее самостоятельно, но не смогли. Три экипажа полиции к пяти часам утра нашли девочку, несмотря на густой туман, который затруднял поиски», — сообщили в пресс-службе главка. Девочка очень сильно замерзла, так как на улице было минус семь градусов. Она заблудилась из-за тумана. Мать ребенка уверена, что сотрудники спасли жизнь ее дочери, потому что та уходила гулять на два часа и была легко одета. Женщина поблагодарила полицейских за службу.