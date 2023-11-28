Заблудившуюся в тумане девочку спасли челябинские полицейские

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Клипарт. Челябинская область, пейзаж, утро, осень, туман
Девочка потеряла ориентацию в тумане и едва не замерзла до смерти Фото:

В Агаповском районе (Челябинская область) сотрудники полиции спасли заблудившуюся в тумане 13-летнюю девочку. Об этом в telegram-канале сообщили 28 ноября в пресс-службе полицейского главка региона.

«Полицейские Агаповского района пришли на помощь 13-летней жительнице станции Буранная. В отдел позвонил отец ребенка, который сообщил, что дочь не вернулась домой с прогулки. Родители попытались найти ее самостоятельно, но не смогли. Три экипажа полиции к пяти часам утра нашли девочку, несмотря на густой туман, который затруднял поиски», — сообщили в пресс-службе главка.

Девочка очень сильно замерзла, так как на улице было минус семь градусов. Она заблудилась из-за тумана. Мать ребенка уверена, что сотрудники спасли жизнь ее дочери, потому что та уходила гулять на два часа и была легко одета. Женщина поблагодарила полицейских за службу.

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В Агаповском районе (Челябинская область) сотрудники полиции спасли заблудившуюся в тумане 13-летнюю девочку. Об этом в telegram-канале сообщили 28 ноября в пресс-службе полицейского главка региона. «Полицейские Агаповского района пришли на помощь 13-летней жительнице станции Буранная. В отдел позвонил отец ребенка, который сообщил, что дочь не вернулась домой с прогулки. Родители попытались найти ее самостоятельно, но не смогли. Три экипажа полиции к пяти часам утра нашли девочку, несмотря на густой туман, который затруднял поиски», — сообщили в пресс-службе главка. Девочка очень сильно замерзла, так как на улице было минус семь градусов. Она заблудилась из-за тумана. Мать ребенка уверена, что сотрудники спасли жизнь ее дочери, потому что та уходила гулять на два часа и была легко одета. Женщина поблагодарила полицейских за службу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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