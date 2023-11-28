Путин предостерег Запад от вмешательства в дела России
Запад настроен на то, чтобы расчленить и разграбить Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«На Западе хотят расчленить и ограбить Россию», — заявил Путин на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора. Он добавил, что любое вмешательство извне Москва расценивает как агрессивные действия против России. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».
Путин также заявил, что битва России за суверенитет и за справедливость носит национально-освободительный характер. Мы отстаиваем безопасность и благополучия русского народа, заявил глава государства.
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