В уральской столице прошел дождь
В Екатеринбурге установилась плюсовая погода, и снег сменился дождем. Синоптики предупреждают горожан об обледенении дорог.
«Желтое предупреждение о ледяном дожде и обледенении [с] 20:00 часов вторника [28 ноября] до 20:00 часов среды [29 ноября]», — сообщил пользователям андроидов сервис accuweather.com. Температура воздуха в Екатеринбурге поднялась до нуля градусов и, согласно прогнозам синоптика Алексея Пулина, в ближайшие дни потепление продолжится.
Такое предупреждение пришло пользователям андроидов
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