В Екатеринбурге пошел ледяной дождь. Скрин

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Плохая погода. Екатеринбург, снег, град, плохая погода, дождь
В уральской столице прошел дождь Фото:

В Екатеринбурге установилась плюсовая погода, и снег сменился дождем. Синоптики предупреждают горожан об обледенении дорог.

«Желтое предупреждение о ледяном дожде и обледенении [с] 20:00 часов вторника [28 ноября] до 20:00 часов среды [29 ноября]», — сообщил пользователям андроидов сервис accuweather.com. Температура воздуха в Екатеринбурге поднялась до нуля градусов и, согласно прогнозам синоптика Алексея Пулина, в ближайшие дни потепление продолжится.

Такое предупреждение пришло пользователям андроидов
Такое предупреждение пришло пользователям андроидов

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В Екатеринбурге установилась плюсовая погода, и снег сменился дождем. Синоптики предупреждают горожан об обледенении дорог. «Желтое предупреждение о ледяном дожде и обледенении [с] 20:00 часов вторника [28 ноября] до 20:00 часов среды [29 ноября]», — сообщил пользователям андроидов сервис accuweather.com. Температура воздуха в Екатеринбурге поднялась до нуля градусов и, согласно прогнозам синоптика Алексея Пулина, в ближайшие дни потепление продолжится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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