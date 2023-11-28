28 ноября 2023

ХАМАС пригласило Илона Маска в сектор Газа

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Илона Маска пригласили посетить Газу после визита в Израиль Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Руководство палестинского движения ХАМАС пригласило американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска посетить сектор Газа. Об этом сообщил глава боевиков Усама Хамдан.

«Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил оккупант (Израиль — прим. URA.RU) против нашего народа», — передает слова Усама Хамдана телеканал Al Jazeera. Приглашение поступило после визита Маска в Израиль в понедельник 27 ноября.

Известный владелец компаний Tesla и SpaceX ранее согласился с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о необходимости полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. Маск выразил желание помочь Израилю в «демилитаризации» и «дерадикализации» сектора Газа после завершения конфликта.

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Руководство палестинского движения ХАМАС пригласило американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска посетить сектор Газа. Об этом сообщил глава боевиков Усама Хамдан. «Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил оккупант (Израиль — прим. URA.RU) против нашего народа», — передает слова Усама Хамдана телеканал Al Jazeera. Приглашение поступило после визита Маска в Израиль в понедельник 27 ноября. Известный владелец компаний Tesla и SpaceX ранее согласился с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о необходимости полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. Маск выразил желание помочь Израилю в «демилитаризации» и «дерадикализации» сектора Газа после завершения конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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