В мире Европа ХАМАС пригласило Илона Маска в сектор Газа 28 ноября 2023 в 23:14 Размер текста - 17 + Илона Маска пригласили посетить Газу после визита в Израиль Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Руководство палестинского движения ХАМАС пригласило американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска посетить сектор Газа. Об этом сообщил глава боевиков Усама Хамдан. «Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил оккупант (Израиль — прим. URA.RU) против нашего народа», — передает слова Усама Хамдана телеканал Al Jazeera . Приглашение поступило после визита Маска в Израиль в понедельник 27 ноября. Известный владелец компаний Tesla и SpaceX ранее согласился с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о необходимости полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. Маск выразил желание помочь Израилю в «демилитаризации» и «дерадикализации» сектора Газа после завершения конфликта. Руководство палестинского движения ХАМАС пригласило американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска посетить сектор Газа. Об этом сообщил глава боевиков Усама Хамдан. «Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил оккупант (Израиль — прим. URA.RU) против нашего народа», — передает слова Усама Хамдана телеканал Al Jazeera. Приглашение поступило после визита Маска в Израиль в понедельник 27 ноября. Известный владелец компаний Tesla и SpaceX ранее согласился с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о необходимости полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. Маск выразил желание помочь Израилю в «демилитаризации» и «дерадикализации» сектора Газа после завершения конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям