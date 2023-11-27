Маск согласился с необходимостью уничтожить движение ХАМАС

27 ноября 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

ХАМАС должен быть полностью уничтожен, заявил Илон Маск Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Известный владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил свое согласие с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о необходимости полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. По мнению бизнесмена, другого выхода в данной ситуации нет. «Да, другого варианта нет», — написал Маск в социальной сети X. Он поддержал Нетаньяху в вопросе ликвидации движения ХАМАС. Бизнесмен также выразил желание помочь Израилю в «демилитаризации» и «дерадикализации» сектора Газа после завершения конфликта. Маск отметил, что Израиль отличается от ХАМАС тем, что стремится избежать убийства мирных жителей. Ранее Илон Маск предложил шутливый вариант для разрешения палестино-израильского конфликта. Он высказал мнение, что запрет на экспорт нута, основного ингредиента для приготовления популярного в еврейской кухне блюда хумуса, приведет стороны к компромиссу. Маск поднял эту тему во время своего участия в подкасте комика Джо Рогана. Его слова были произнесены в шутку.

Известный владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил свое согласие с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о необходимости полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. По мнению бизнесмена, другого выхода в данной ситуации нет. «Да, другого варианта нет», — написал Маск в социальной сети X. Он поддержал Нетаньяху в вопросе ликвидации движения ХАМАС. Бизнесмен также выразил желание помочь Израилю в «демилитаризации» и «дерадикализации» сектора Газа после завершения конфликта. Маск отметил, что Израиль отличается от ХАМАС тем, что стремится избежать убийства мирных жителей. Ранее Илон Маск предложил шутливый вариант для разрешения палестино-израильского конфликта. Он высказал мнение, что запрет на экспорт нута, основного ингредиента для приготовления популярного в еврейской кухне блюда хумуса, приведет стороны к компромиссу. Маск поднял эту тему во время своего участия в подкасте комика Джо Рогана. Его слова были произнесены в шутку.