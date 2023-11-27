Маск согласился с необходимостью уничтожить движение ХАМАС

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ХАМАС должен быть полностью уничтожен, заявил Илон Маск Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Известный владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил свое согласие с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о необходимости полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. По мнению бизнесмена, другого выхода в данной ситуации нет.

«Да, другого варианта нет», — написал Маск в социальной сети X. Он поддержал Нетаньяху в вопросе ликвидации движения ХАМАС. Бизнесмен также выразил желание помочь Израилю в «демилитаризации» и «дерадикализации» сектора Газа после завершения конфликта. Маск отметил, что Израиль отличается от ХАМАС тем, что стремится избежать убийства мирных жителей.

Ранее Илон Маск предложил шутливый вариант для разрешения палестино-израильского конфликта. Он высказал мнение, что запрет на экспорт нута, основного ингредиента для приготовления популярного в еврейской кухне блюда хумуса, приведет стороны к компромиссу. Маск поднял эту тему во время своего участия в подкасте комика Джо Рогана. Его слова были произнесены в шутку.

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Известный владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил свое согласие с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о необходимости полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. По мнению бизнесмена, другого выхода в данной ситуации нет. «Да, другого варианта нет», — написал Маск в социальной сети X. Он поддержал Нетаньяху в вопросе ликвидации движения ХАМАС. Бизнесмен также выразил желание помочь Израилю в «демилитаризации» и «дерадикализации» сектора Газа после завершения конфликта. Маск отметил, что Израиль отличается от ХАМАС тем, что стремится избежать убийства мирных жителей. Ранее Илон Маск предложил шутливый вариант для разрешения палестино-израильского конфликта. Он высказал мнение, что запрет на экспорт нута, основного ингредиента для приготовления популярного в еврейской кухне блюда хумуса, приведет стороны к компромиссу. Маск поднял эту тему во время своего участия в подкасте комика Джо Рогана. Его слова были произнесены в шутку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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