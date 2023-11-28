Haberturk: в Турции нашли тела двух россиянок

29 ноября 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

Тела россиянок нашли на обочине дороги, сообщила полиция Бодрума Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В районе турецкого города Бодрума обнаружили два женских тела. В местной полиции предполагают, что это гражданки России. «Два женских тела, предположительно, гражданок России, найдены в районе города Бодрум», — передает данные полиции издание Haberturk. Уточняется, что тела 40-летней женщины и ее 15-летней дочери, завернутые в простыни, нашли местные жители у обочины дороги. Полиция проводит расследование.

В районе турецкого города Бодрума обнаружили два женских тела. В местной полиции предполагают, что это гражданки России. «Два женских тела, предположительно, гражданок России, найдены в районе города Бодрум», — передает данные полиции издание Haberturk. Уточняется, что тела 40-летней женщины и ее 15-летней дочери, завернутые в простыни, нашли местные жители у обочины дороги. Полиция проводит расследование.