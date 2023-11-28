28 ноября 2023

Haberturk: в Турции нашли тела двух россиянок

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Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник, мешок для трупов
Тела россиянок нашли на обочине дороги, сообщила полиция Бодрума Фото:

В районе турецкого города Бодрума обнаружили два женских тела. В местной полиции предполагают, что это гражданки России.

«Два женских тела, предположительно, гражданок России, найдены в районе города Бодрум», — передает данные полиции издание Haberturk. Уточняется, что тела 40-летней женщины и ее 15-летней дочери, завернутые в простыни, нашли местные жители у обочины дороги. Полиция проводит расследование.

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В районе турецкого города Бодрума обнаружили два женских тела. В местной полиции предполагают, что это гражданки России. «Два женских тела, предположительно, гражданок России, найдены в районе города Бодрум», — передает данные полиции издание Haberturk. Уточняется, что тела 40-летней женщины и ее 15-летней дочери, завернутые в простыни, нашли местные жители у обочины дороги. Полиция проводит расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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