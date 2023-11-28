Haberturk: в Турции нашли тела двух россиянок

Тела россиянок нашли на обочине дороги, сообщила полиция Бодрума
В районе турецкого города Бодрума обнаружили два женских тела. В местной полиции предполагают, что это гражданки России.
«Два женских тела, предположительно, гражданок России, найдены в районе города Бодрум», —
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