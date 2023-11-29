Что известно о двойном убийстве россиянок в Турции

В Турции нашли тела двух россиянок

29 ноября 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

В убийстве подозревается гражданин Литвы Андрей Куслевич Фото: Нина Калинина © URA.RU В турецком Бодруме обнаружены тела двух россиянок — 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны. Тела были найдены у обочины дороги, были обернуты в простыни и обтянуты веревкой. URA.RU собрало всю информацию о данном происшествии в своем материале. Ирина и Даяна пропали несколько дней назад, о чем родные сообщили в полицию, так как не могли связаться с ними. При посещении дома, где проживала семья, родственники обнаружили следы крови на диване и сделали предположение об убийстве. Вторичное обращение в полицию привело к проверке камер наблюдения, после чего автомобиль, на котором убийца покинул дом, был обнаружен. Поиски привели к нахождению тел Ирины и Даяны на крутом склоне рядом с дорогой недалеко от Бодрума. Ирина ранее была моделью и работала риэлтором в Бодруме, а Даяна, в свою очередь, мечтала стать моделью и радовалась поездке с матерью в Стамбул на свой день рождения, о чем написала в социальных сетях.

По подозрению в убийстве двух россиянок в Турции разыскивают гражданина Литвы Андрея Куслевича. Он являлся вторым мужем Ирины Двизовой и ранее был задержан в Москве по запросу властей Монако. Куслевич смог сбежать из-под стражи во время транспортировки в СИЗО. По данным турецких СМИ, он мог уже покинуть страну вместе со своим сыном.

Бывшему мужу Двизовой было запрещено приближаться к семье по решению турецкой полиции, сообщила соседка Ирины. Соседка также упомянула о слышавшихся выстрелах в их доме. Сын Ирины Двизовой, Давид, заявил, что подозревает Куслевича в убийстве, мотивом возможно стало нежелание Ирины позволять ему общаться с одной из дочерей. Судя по утверждениям сына, подозреваемый имел прежде тюремный срок за кражу бриллианта и является гражданином Литвы и Франции.

Генконсульство России в Анталье связалось с правоохранительными органами после сообщений об убийстве двух россиянок в Бодруме. Об этом сообщили дипломаты.

Ирина Двизова пыталась лишить своего бывшего супруга родительских прав, о чем указано в данных из судебной базы. Решение суда, подробности которого не раскрываются, вступило в силу в июне текущего года.

В турецком Бодруме обнаружены тела двух россиянок — 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны. Тела были найдены у обочины дороги, были обернуты в простыни и обтянуты веревкой. URA.RU собрало всю информацию о данном происшествии в своем материале.