Сын убитой в Турции россиянки рассказал, кого подозревает в преступлении

Сын убитой в Турции россиянки Давид подозревает в убийстве своего отчима

29 ноября 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Гражданин Литвы может быть причастен к убийству россиянок в Турции, считает Давид Двизов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ирину Двизову и ее дочь Даяну в Турции мог убить ее бывший муж, гражданин Литвы. С таким обвинением выступил сын Ирины Давид. «Это убийство! Нашли тела. Я знаю, кто убил. Андрей, мой отчим, гражданин Литвы!», — передает слова Давида RT . Он добавил, что его мать не позволяла отчиму общаться с его младшим братом Макаром и предполагает, что месть стала причиной убийства. Давид поделился информацией о том, что Ирина была матерью троих детей — Давида, Макара и умершей Даяны. Он описал Андрея как человека с агрессивным поведением, который в прошлом пребывал в тюрьме. Давид рассказал, что Андрей приехал на место проживания Ирины и застрелил ее вместе с дочкой, после чего выбросил их тела в кювет. В районе города Бодрума в Турции найдены два женских тела, которые принадлежат Ирине и Даяне Двизовой, завернутых в простыни у обочины дороги. После потери связи с семьей Двизовых, родственники отправились к ним домой и обнаружили следы крови на диване, что вызвало подозрения в их убийстве. Полиция проводит расследование данного случая.

Ирину Двизову и ее дочь Даяну в Турции мог убить ее бывший муж, гражданин Литвы. С таким обвинением выступил сын Ирины Давид. «Это убийство! Нашли тела. Я знаю, кто убил. Андрей, мой отчим, гражданин Литвы!», — передает слова Давида RT. Он добавил, что его мать не позволяла отчиму общаться с его младшим братом Макаром и предполагает, что месть стала причиной убийства. Давид поделился информацией о том, что Ирина была матерью троих детей — Давида, Макара и умершей Даяны. Он описал Андрея как человека с агрессивным поведением, который в прошлом пребывал в тюрьме. Давид рассказал, что Андрей приехал на место проживания Ирины и застрелил ее вместе с дочкой, после чего выбросил их тела в кювет. В районе города Бодрума в Турции найдены два женских тела, которые принадлежат Ирине и Даяне Двизовой, завернутых в простыни у обочины дороги. После потери связи с семьей Двизовых, родственники отправились к ним домой и обнаружили следы крови на диване, что вызвало подозрения в их убийстве. Полиция проводит расследование данного случая.