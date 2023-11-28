Пермяки собирают новогодние подарки для бездомных и людей в беде

29 ноября 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Готовый набор или отдельные вещи и продукты можно принести в центр «Территория передышки» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Перед новым годом в Перми собирают подарки для бездомных и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Акцию проводит благотворительная организация «Территория передышки». «Запускаем сбор 400 новогодних подарков для людей в беде. Весь декабрь мы будем сортировать и фасовать собранные вещи, а в последние дни месяца вручим подарки клиентам дневного центра „Территория передышки“, посетителям стоянок автобуса „Еда на колесах“ и жильцам двух государственных приютов», — рассказали волонтеры в соцсетях. Для подарочных наборов нужно собрать: открытки с вашими теплыми пожеланиями

красивые подарочные пакеты

400 наборов конфет / плиток шоколада

400 небольших упаковок печенья, вафель, пряников, сушек

400 пар тонких носков

400 теплых вещей (варежки, шапки, шарфы, шерстяные носки)

400 зубных щеток

400 зубных паст

800 бритвенных одноразовых станков

400 кусочков мыла

консервы с ключиком (мясные, рыбные или овощные) Готовый набор или отдельные вещи и продукты надо принести в центр «Территория передышки» на ул. Луначарского, 130 или на склад по адресу ул. Н. Островского, 109. На сайте проекта также есть список других пунктов сбора. Организаторы акции отмечают, что стоимость одного подарка составляет примерно тысячу рублей. Эту или любую другую сумму можно перечислить в поддержку «Территории передышки» на ее сайте, а волонтеры закупят все необходимое сами. Ранее URA.RU рассказывало, что благотворительный фонд «Дедморозим» начал сбор подарков для детей-сирот с тяжелыми заболеваниями. Ребята уже написали письма Деду Морозу, где рассказали, что они хотят получить. Послания опубликованы на сайте фонда.

Перед новым годом в Перми собирают подарки для бездомных и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Акцию проводит благотворительная организация «Территория передышки». «Запускаем сбор 400 новогодних подарков для людей в беде. Весь декабрь мы будем сортировать и фасовать собранные вещи, а в последние дни месяца вручим подарки клиентам дневного центра „Территория передышки“, посетителям стоянок автобуса „Еда на колесах“ и жильцам двух государственных приютов», — рассказали волонтеры в соцсетях. Для подарочных наборов нужно собрать: Готовый набор или отдельные вещи и продукты надо принести в центр «Территория передышки» на ул. Луначарского, 130 или на склад по адресу ул. Н. Островского, 109. На сайте проекта также есть список других пунктов сбора. Организаторы акции отмечают, что стоимость одного подарка составляет примерно тысячу рублей. Эту или любую другую сумму можно перечислить в поддержку «Территории передышки» на ее сайте, а волонтеры закупят все необходимое сами. Ранее URA.RU рассказывало, что благотворительный фонд «Дедморозим» начал сбор подарков для детей-сирот с тяжелыми заболеваниями. Ребята уже написали письма Деду Морозу, где рассказали, что они хотят получить. Послания опубликованы на сайте фонда.