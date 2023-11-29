ФСБ задержала инженера, которая продала коммерческую тайну АвтоВАЗа

29 ноября 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Инженер продала коммерческую тайну АвтоВАЗа, заявили в ФСБ РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Задержана женщина, работающая инженером на АвтоВАЗе, по обвинению в продаже коммерческой тайны предприятия. Об этом рассказали в УФСБ России по Самарской области. «Задержан инженер АвтоВАЗа, которая продала коммерческую тайну предприятия», — передает сообщение ФСБ издание CityTraffic. Там добавили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Женщина продала третьим лицам конфиденциальную информацию, которая была ей доверена в рамках рабочих обязанностей и представляла коммерческую тайну предприятия. АвтоВАЗ является стратегическим предприятием, что подчеркивает серьезность нарушения, совершенного со стороны инженера, заключили в ФСБ.

Задержана женщина, работающая инженером на АвтоВАЗе, по обвинению в продаже коммерческой тайны предприятия. Об этом рассказали в УФСБ России по Самарской области. «Задержан инженер АвтоВАЗа, которая продала коммерческую тайну предприятия», — передает сообщение ФСБ издание CityTraffic. Там добавили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Женщина продала третьим лицам конфиденциальную информацию, которая была ей доверена в рамках рабочих обязанностей и представляла коммерческую тайну предприятия. АвтоВАЗ является стратегическим предприятием, что подчеркивает серьезность нарушения, совершенного со стороны инженера, заключили в ФСБ.