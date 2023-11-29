ФСБ задержала инженера, которая продала коммерческую тайну АвтоВАЗа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Инженер продала коммерческую тайну АвтоВАЗа, заявили в ФСБ РФ Фото:

Задержана женщина, работающая инженером на АвтоВАЗе, по обвинению в продаже коммерческой тайны предприятия. Об этом рассказали в УФСБ России по Самарской области.

«Задержан инженер АвтоВАЗа, которая продала коммерческую тайну предприятия», — передает сообщение ФСБ издание CityTraffic. Там добавили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

Женщина продала третьим лицам конфиденциальную информацию, которая была ей доверена в рамках рабочих обязанностей и представляла коммерческую тайну предприятия. АвтоВАЗ является стратегическим предприятием, что подчеркивает серьезность нарушения, совершенного со стороны инженера, заключили в ФСБ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержана женщина, работающая инженером на АвтоВАЗе, по обвинению в продаже коммерческой тайны предприятия. Об этом рассказали в УФСБ России по Самарской области. «Задержан инженер АвтоВАЗа, которая продала коммерческую тайну предприятия», — передает сообщение ФСБ издание CityTraffic. Там добавили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Женщина продала третьим лицам конфиденциальную информацию, которая была ей доверена в рамках рабочих обязанностей и представляла коммерческую тайну предприятия. АвтоВАЗ является стратегическим предприятием, что подчеркивает серьезность нарушения, совершенного со стороны инженера, заключили в ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...