Госдума ввела уголовное наказание для добровольцев на фронте

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Добровольцам на фронте нельзя сопротивляться начальнику и самовольно уходить с места службы Фото:

Госдума приняла в первом чтении Госдума законопроект, касающийся добровольцев на фронте. Согласно ему, добровольцы будут нести уголовную ответственность за правонарушения, которые совершили во время выполнения боевых задач.

«Речь идет о дезертирстве и добровольной сдаче в плен, сопротивлении начальнику, в том числе с применением насилия, уничтожении, повреждении или утрате военного имущества», — говорится на сайте Госдумы. Кроме того, в данный список правонарушений входит самовольный уход с места службы и симуляция каких-либо симптомов или болезней. Разработчики законопроекта отметили, что пока у добровольцев отсутствует ответственность за данные правонарушения.

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Госдума приняла в первом чтении Госдума законопроект, касающийся добровольцев на фронте. Согласно ему, добровольцы будут нести уголовную ответственность за правонарушения, которые совершили во время выполнения боевых задач. «Речь идет о дезертирстве и добровольной сдаче в плен, сопротивлении начальнику, в том числе с применением насилия, уничтожении, повреждении или утрате военного имущества», — говорится на сайте Госдумы. Кроме того, в данный список правонарушений входит самовольный уход с места службы и симуляция каких-либо симптомов или болезней. Разработчики законопроекта отметили, что пока у добровольцев отсутствует ответственность за данные правонарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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