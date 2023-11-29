Госдума ввела уголовное наказание для добровольцев на фронте

29 ноября 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Добровольцам на фронте нельзя сопротивляться начальнику и самовольно уходить с места службы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Госдума приняла в первом чтении Госдума законопроект, касающийся добровольцев на фронте. Согласно ему, добровольцы будут нести уголовную ответственность за правонарушения, которые совершили во время выполнения боевых задач. «Речь идет о дезертирстве и добровольной сдаче в плен, сопротивлении начальнику, в том числе с применением насилия, уничтожении, повреждении или утрате военного имущества», — говорится на сайте Госдумы . Кроме того, в данный список правонарушений входит самовольный уход с места службы и симуляция каких-либо симптомов или болезней. Разработчики законопроекта отметили, что пока у добровольцев отсутствует ответственность за данные правонарушения.

Госдума приняла в первом чтении Госдума законопроект, касающийся добровольцев на фронте. Согласно ему, добровольцы будут нести уголовную ответственность за правонарушения, которые совершили во время выполнения боевых задач. «Речь идет о дезертирстве и добровольной сдаче в плен, сопротивлении начальнику, в том числе с применением насилия, уничтожении, повреждении или утрате военного имущества», — говорится на сайте Госдумы. Кроме того, в данный список правонарушений входит самовольный уход с места службы и симуляция каких-либо симптомов или болезней. Разработчики законопроекта отметили, что пока у добровольцев отсутствует ответственность за данные правонарушения.