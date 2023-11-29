В Тюменской области нет денег на строительство важного объекта

Строительство ледового комплекса в Ишиме откладывается из-за финансовых проблем

29 ноября 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Губернатор рассказал о строительстве катка в Ишиме в рамках ответов на вопросы от горожан Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за нехватки бюджетных средств в Ишиме (Тюменская область) откладывается строительство крытого ледового комплекса. Об этом в рамках своего прямого эфира рассказал губернатор региона Александр Моор. «Объект достаточно дорогой. Вопрос о его строительстве мы рассмотрим чуть позже», — рассказал глава Тюменской области. В прошлом году во время прямой линии губернатор уже анонсировал строительство ледовой арены в Ишиме. Тогда же было объявлено о реконструкции и расширении дороги, где по плану должен был располагаться спортивный комплекс.

Из-за нехватки бюджетных средств в Ишиме (Тюменская область) откладывается строительство крытого ледового комплекса. Об этом в рамках своего прямого эфира рассказал губернатор региона Александр Моор. «Объект достаточно дорогой. Вопрос о его строительстве мы рассмотрим чуть позже», — рассказал глава Тюменской области. В прошлом году во время прямой линии губернатор уже анонсировал строительство ледовой арены в Ишиме. Тогда же было объявлено о реконструкции и расширении дороги, где по плану должен был располагаться спортивный комплекс.