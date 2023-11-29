В Тюменской области нет денег на строительство важного объекта

Строительство ледового комплекса в Ишиме откладывается из-за финансовых проблем
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор на пресс-конференции в честь образования Тюменской области. Тюмень , моор александр
Губернатор рассказал о строительстве катка в Ишиме в рамках ответов на вопросы от горожан Фото:

Из-за нехватки бюджетных средств в Ишиме (Тюменская область) откладывается строительство крытого ледового комплекса. Об этом в рамках своего прямого эфира рассказал губернатор региона Александр Моор.

«Объект достаточно дорогой. Вопрос о его строительстве мы рассмотрим чуть позже», — рассказал глава Тюменской области.

В прошлом году во время прямой линии губернатор уже анонсировал строительство ледовой арены в Ишиме. Тогда же было объявлено о реконструкции и расширении дороги, где по плану должен был располагаться спортивный комплекс.

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Из-за нехватки бюджетных средств в Ишиме (Тюменская область) откладывается строительство крытого ледового комплекса. Об этом в рамках своего прямого эфира рассказал губернатор региона Александр Моор. «Объект достаточно дорогой. Вопрос о его строительстве мы рассмотрим чуть позже», — рассказал глава Тюменской области. В прошлом году во время прямой линии губернатор уже анонсировал строительство ледовой арены в Ишиме. Тогда же было объявлено о реконструкции и расширении дороги, где по плану должен был располагаться спортивный комплекс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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