Times: британская королева Елизавета II была против Brexit

У королевы всегда было свое мнение по политическим вопросам, но она крайне редко высказывалась публично
У королевы всегда было свое мнение по политическим вопросам, но она крайне редко высказывалась публично

Бывшая королева Британии Елизавета II не являлась сторонницей выхода страны из Евросоюза — Brexit. Об этом сообщил корреспондент The Times Валентайн Лоу.

«Теперь ясно: если бы у королевы было право голоса, она бы проголосовала за то, чтобы остаться», — делает вывод журналист в своей книге. Лоу заявляет, что Елизавета II была убеждена, ЕС — это фундаментальная часть послевоенного урегулирования. Она считала европейское сотрудничество необходимым, при этом добавляя, что партнеры «иногда могут приводить в бешенство».

В период подготовки к референдуму о членстве Великобритании в Европейском союзе таблоид The Sun опубликовал материал с заголовком: «Королева поддерживает Brexit». Однако Букингемский дворец воздержался от официального опровержения данной информации.

В ночь на 1 февраля 2020 года Соединенное Королевство официально покинуло ЕС, завершив процесс выхода, инициированный по итогам референдума, проведенного в июне 2016 года. Британия являлась частью объединения с 1973 года. Отголоски тех событий слышны до сих пор.

