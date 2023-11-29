Росстат: зарплата россиян за год резко выросла

29 ноября 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Зарплата россиян за год выросла на 13,6% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среднемесячная зарплата россиян в период сентября 2023 года составила 70 922 рубля. Это на 13,6% больше, чем в таком же периоде 2022 года. Это следует из документа Росстата, имеющегося в распоряжении URA.RU. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2023 года составила 70922 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 13,6%», — говорится в исследовании. В ведомстве отметили, что на 1 ноября 2023 года суммарная задолженность по зарплате россиянам составила 460 млн рублей. По сравнению с 1 октября, она увеличилась на 22,3%, что в рублях составляет 84 млн рублей. По информации Росстата, объем по просроченной задолженности по зарплате на начало ноября 2023 года составляет менее 1% месячного фонда зарплаты работников. На 1 ноября 2023 года просрочки по задолженности по заработной плате отсутствовали в 34 субъектах РФ. За период с октября по ноябрь просрочки снизились в 15 субъектах, но в 18 субъектах РФ, в пяти субъектах образовались и остались без изменений в 13 субъектах.

Среднемесячная зарплата россиян в период сентября 2023 года составила 70 922 рубля. Это на 13,6% больше, чем в таком же периоде 2022 года. Это следует из документа Росстата, имеющегося в распоряжении URA.RU. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2023 года составила 70922 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 13,6%», — говорится в исследовании. В ведомстве отметили, что на 1 ноября 2023 года суммарная задолженность по зарплате россиянам составила 460 млн рублей. По сравнению с 1 октября, она увеличилась на 22,3%, что в рублях составляет 84 млн рублей. По информации Росстата, объем по просроченной задолженности по зарплате на начало ноября 2023 года составляет менее 1% месячного фонда зарплаты работников. На 1 ноября 2023 года просрочки по задолженности по заработной плате отсутствовали в 34 субъектах РФ. За период с октября по ноябрь просрочки снизились в 15 субъектах, но в 18 субъектах РФ, в пяти субъектах образовались и остались без изменений в 13 субъектах.