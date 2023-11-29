В Кургане отремонтируют еще один путепровод на Бурова-Петрова

Власти Кургана ищут компанию, которая отремонтирует путепровод на Бурова-Петрова

Путепровод расположен на дороге, соединяющей улицу Карла Маркса с проспектом Маршала Голикова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане проводится аукцион по поиску подрядчика, который займется капитальным ремонтом путепровода на станции Заводской по улице Бурова-Петрова. Начальная цена контракта — 232,7 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки».

«Выполнение работ по капитальному ремонту путепровода по улице Бурова-Петрова (ст. Заводская) в Кургане. Начальная цена: 232 716 878,87 рубля», — указано в описании к закупке.

Основная цель работ — восстановление транспортных характеристик моста для его дальнейшего использования. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 738 метров. Заявки от участников будут приниматься до 7 декабря.

В конце сентября в Кургане определились с подрядчиком, который занялся ремонтом другого путепровода по улице Бурова-Петрова. Аукцион выиграла компания «Гарант» из Тюмени. Она единственная заявилась на конкурс. Сумма контракта превысила 128 млн рублей.