29 ноября 2023

В Кургане отремонтируют еще один путепровод на Бурова-Петрова

Власти Кургана ищут компанию, которая отремонтирует путепровод на Бурова-Петрова
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, внимание строительство путепровода, табличка
Путепровод расположен на дороге, соединяющей улицу Карла Маркса с проспектом Маршала Голикова Фото:

В Кургане проводится аукцион по поиску подрядчика, который займется капитальным ремонтом путепровода на станции Заводской по улице Бурова-Петрова. Начальная цена контракта — 232,7 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки».

«Выполнение работ по капитальному ремонту путепровода по улице Бурова-Петрова (ст. Заводская) в Кургане. Начальная цена: 232 716 878,87 рубля», — указано в описании к закупке.

Основная цель работ — восстановление транспортных характеристик моста для его дальнейшего использования. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 738 метров. Заявки от участников будут приниматься до 7 декабря.

В конце сентября в Кургане определились с подрядчиком, который занялся ремонтом другого путепровода по улице Бурова-Петрова. Аукцион выиграла компания «Гарант» из Тюмени. Она единственная заявилась на конкурс. Сумма контракта превысила 128 млн рублей.

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В Кургане проводится аукцион по поиску подрядчика, который займется капитальным ремонтом путепровода на станции Заводской по улице Бурова-Петрова. Начальная цена контракта — 232,7 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки». «Выполнение работ по капитальному ремонту путепровода по улице Бурова-Петрова (ст. Заводская) в Кургане. Начальная цена: 232 716 878,87 рубля», — указано в описании к закупке. Основная цель работ — восстановление транспортных характеристик моста для его дальнейшего использования. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 738 метров. Заявки от участников будут приниматься до 7 декабря. В конце сентября в Кургане определились с подрядчиком, который занялся ремонтом другого путепровода по улице Бурова-Петрова. Аукцион выиграла компания «Гарант» из Тюмени. Она единственная заявилась на конкурс. Сумма контракта превысила 128 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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