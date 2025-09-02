В России прогнозируют наплыв туристов после введения безвиза с Китаем

Введение безвизового режима между Россией и Китаем способно увеличить турпоток в Китай на 30-40%. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
«На 30-40% это может привести к росту туристического потока», — рассказал Мурадян ТАСС. По его словам, уже сейчас наблюдается динамичный рост поездок россиян в Китай как с туристическими, так и с деловыми целями. Нововведение, по мнению эксперта, окажет более существенное влияние, чем можно было бы ожидать ранее.
До сих пор визовые формальности были одним из главных препятствий для россиян, желающих посетить материковый Китай. По словам Мурадяна, путешествия в Поднебесную становятся сопоставимы по удобству с поездками в Турцию или на Ближний Восток.
Ранее стало известно, что Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для граждан России с обычным заграничным паспортом сроком до 30 суток. Это решение может заметно изменить туристические потоки между государствами.
