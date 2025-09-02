Курганские исследователи считают, что создание Курганской области связано не только с войной, а с планами Челябинского обкома еще в 1939 году. По их мнению, Челябинск стремился избавиться от слаборазвитых восточных районов, которые тормозили статистику. Об этом говорится в статье магистра истории Артема Волкова и кандидата исторических наук Дениса Маслюженко.
«Причины выделения Курганской области из Челябинской были далеко не в желании как-либо улучшить положение отстающих районов Южного Зауралья. Напротив, Челябинск стремился избавиться от неликвидных территорий, которые ухудшали статистику, требовали значительных вложений для развития и имели слабую связь с тогдашним областным центром», — говорится в статье под названием «Образование Курганской области: первый проект Челябинского облплана 1939 года».
В работе отмечается, что еще в 1939 году был подготовлен проект Челябинского обкома ВКП(б), предусматривавший создание Курганской области из 22 районов с населением 735 тысяч человек. В будущем регионе преобладали колхозы, промышленность была слаборазвитой, а транспортная сеть оставалась в зачаточном состоянии. В итоге Челябинск сохранил за собой промышленный потенциал, а восточные районы выделил в новый регион. Причины, по которым проект 1939 года не был реализован сразу, до конца не ясны — возможно, не хватало аргументов для руководства страны, отмечается в статье.
