В МВД раскрыли, где безопаснее всего жить в России

Самым безопасным регионом России по итогам 2024 года стал Чукотский автономный округ, где зафиксировано наименьшее число преступлений. В пятерку регионов-лидеров по безопасности также вошли Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Магаданская область и Чечня. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД РФ.

«Наименьшее количество преступлений зарегистрировано в 2024 году в Чукотском автономном округе — всего 865. Самым близким по количеству преступлений регионом стал Ненецкий автономный округ, там зафиксировано 877 правонарушений», — сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику МВД. 

Также в число регионов с самым низким уровнем преступности вошли Ингушетия (1938 преступлений), Магаданская область (2499) и Чеченская республика (2583). При этом, согласно данным ведомства, наибольшее число преступлений зафиксировано в Центральном федеральном округе — более 418 тысяч. Всего в России за 2024 год зарегистрировали свыше 1,9 миллиона преступлений.

Ранее в числе регионов с наибольшим количеством нарушителей правил дорожного движения назывались Москва, Московская область и Дагестан, а также отмечалось, что Центральный федеральный округ лидирует по числу нарушений ПДД. Это совпадает с данными МВД о том, что именно в этом округе фиксируется и самое большое количество преступлений в стране.

