Ты календарь переверни: какие праздники отмечают 3 сентября 2025 года, что нельзя делать

Середина рабочей недели 3 сентября 2025 года оказывается насыщенной различными праздниками, как официальными, так и народными. В этот день россияне отмечают памятные даты, связанные с важнейшими историческими событиями, вспоминают народные обычаи и традиции, присоединяются к международным празднованиям. Некоторые из этих дат имеют глубокие исторические корни, другие появились совсем недавно. Подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 3 сентября 2025
Память апостола Фаддея Едесского
3 сентября 2025 года православные христиане чтят память апостола от 70-ти Фаддея Едесского. Согласно церковному преданию, Фаддей, уроженец сирийского города Едесса, принял крещение от Иоанна Предтечи в водах Иордана и стал одним из учеников Иисуса Христа, не входивших в число ближайших двенадцати апостолов.
После Вознесения Спасителя Фаддей отправился проповедовать христианство в Сирию и Месопотамию. Вернувшись в родную Едессу, он обратил в христианскую веру местного князя Авгаря, многих жителей города и даже языческих жрецов. Проповеди апостола сопровождались чудесами, в том числе исцелением самого князя от проказы.
Несмотря на желание Авгаря щедро наградить его, Фаддей отказался от всех даров и продолжил свою миссионерскую деятельность. Завершил свой земной путь апостол в финикийском городе Вирите (современный Бейрут), где основал христианскую церковь и мирно скончался около 44 года. По другим источникам, апостол Фаддей принял мученическую смерть в Армении в 50 году. В православной традиции Фаддей почитается как чудотворец и просветитель, его вклад стал важной частью истории раннего христианства на Востоке.
Народный праздник 3 сентября 2025
Фаддей Проповедник и Василиса Льняница
В народном календаре 3 сентября известно как день Фаддея Проповедника или Василисы Льняницы. Название связано не только с памятью апостола Фаддея, но и с почитанием мученицы Вассы Алонской (в народе — Василисы).
К этому времени в крестьянском хозяйстве заканчивались основные полевые работы, и начиналась уборка льна. Поэтому в народе говорили: «Баба Василиса о льнах радеет». Лен был чрезвычайно важной культурой — из него пряли нитки, ткали холсты, шили одежду, делали масло.
После сбора лен раскладывали на лугах для «улежания» — чтобы из него вышла лишняя влага, а стебли стали мягкими и гибкими. При этом крестьянки произносили особый заговор: «Улежи-ка, мой ленок, белый да мягкий, не бойся ни ветру, ни вихрю, ни частого дождичка, ни красного солнышка».
По народным поверьям, существовала некая добрая сила — льняница, присматривавшая за полями и оберегавшая лен. Ее описывали как светловолосую девушку с ярко-голубыми глазами, которая могла подсказать хорошему хозяину, когда лен созрел и готов к уборке.
Что можно и нельзя делать 3 сентября 2025 года
Народные традиции связывают с 3 сентября множество примет и рекомендаций. В этот день особое внимание уделяли наблюдениям за природой, которые помогали предсказать погоду на ближайшее время.
Что можно делать:
- Собирать яблоки. По народным поверьям, начало сбора урожая яблок в первые дни сентября обещает богатый урожай в следующем году. Считалось, что плоды, собранные на Фаддея, обладают особой силой — могут исцелить от болезней и защитить от сглаза.
- Отправляться в путешествие. Этот день считался удачным для начала дальней дороги. В качестве оберега путники брали с собой вещи изо льна или льняной колосок.
- Квасить капусту. Хотя основной сезон засолки начинался в октябре, капуста, заготовленная на Фаддея, считалась особенно вкусной и обладающей целебными свойствами.
- Сеять щавель. Растение, посаженное в этот день, по поверьям, давало особенно полезный и сочный урожай весной.
Что нельзя делать:
- Стричься. Считалось, что стрижка на Фаддея может привести к потере волос или даже полному облысению.
- Ходить с непокрытой головой. Согласно поверьям, в волосы могут вселиться бесы.
- Поднимать найденные предметы, особенно женские украшения. Люди верили, что вместе с находкой можно подобрать чужие проблемы и болезни.
- Устраивать семейные ссоры. Любой конфликт мог разрастись до серьезного скандала и надолго испортить отношения.
- Подметать полы — считалось, что вместе с мусором можно вымести из дома удачу.
Российские праздники 3 сентября 2025 года
День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны
3 сентября в России отмечается День воинской славы — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). Эта дата имеет интересную историю. До 2020 года праздник отмечался 2 сентября, согласно Федеральному закону от 23 июля 2010 года. Однако в апреле 2020 года в закон были внесены изменения, и дата была перенесена на 3 сентября, а в 2023 году было изменено и название праздника.
Инициаторы изменения даты объясняли свою позицию необходимостью укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости по отношению к победителям во Второй мировой войне.
Фактически, этот праздник был учрежден еще в СССР 3 сентября 1945 года — на следующий день после подписания акта о капитуляции Японии — как День победы над Японией. Однако многие годы эта дата не получала должного внимания в официальном календаре.
Международно-правовым основанием для установления этого праздника стал Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» представителями союзных государств, включая СССР. Этот документ ознаменовал завершение Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу.
Вторая мировая война, продолжавшаяся шесть лет, охватила территории 40 государств на трех континентах и все четыре океанских театра военных действий. В нее было вовлечено 61 государство с общей численностью населения более 1,7 млрд человек. Особенно тяжелые потери понес Советский Союз — 27 миллионов человек.
День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом — памятную дату, установленную в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России». Этот день неразрывно связан с трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года, когда в результате террористического акта в школе №1 погибли более 300 человек, в том числе 186 детей.
В этот день россияне вспоминают жертвы терроризма в Беслане, Буденновске, при захвате театрального центра на Дубровке, теракте в «Крокус Сити Холл», при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгограде, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
В современных условиях, на фоне проведения специальной военной операции, сформировались новые террористические угрозы, исходящие от украинских спецслужб и националистических формирований. Они пытаются вовлекать в террористическую деятельность российских граждан, особенно молодежь и пожилых людей.
Эксперты подчеркивают, что с терроризмом следует не только бороться, но и предупреждать его возникновение. Важнейшим инструментом профилактики экстремистских настроений являются толерантность и взаимоуважение между различными народами, населяющими Россию.
День прощания (Шуфутинов день)
3 сентября в России неофициально отмечается День прощания, известный в народе как Шуфутинов день. История этого необычного праздника началась в 2011 году, когда в интернете была опубликована фотография американского рэпера Рика Росса со строкой из популярной песни Михаила Шуфутинского «3 сентября».
Фотография мгновенно стала вирусной и породила множество мемов. Сама песня, написанная в 1993 году композитором Игорем Крутым и поэтом Игорем Николаевым, в 2023 году отметила 30-летний юбилей.
Интересно, что авторы песни неоднократно отмечали в интервью: никакого особого смысла в выборе даты 3 сентября не было — слова сложились случайно. Песня была исполнена, прозвучала на концерте «Песня года — 94» и, казалось бы, была забыта. Однако спустя почти два десятилетия она неожиданно обрела вторую жизнь в интернет-пространстве.
Сегодня этот неофициальный праздник делит русскоязычное население на три категории: тех, кто с нетерпением ждет 3 сентября и готовится к нему заранее; тех, кто протестует против этой традиции; и тех, кто совершенно не в курсе происходящего.
Отмечают День прощания обычно просмотром видеоклипа песни и чтением комментариев под ним, где люди шутят про строчки «но почему, но почему расстаться все же нам пришлось» и «3-е сентября — день прощания, день, когда горят костры рябин».
Международные праздники 3 сентября 2025 года
День рождения бюстгальтера
3 сентября 2025 года исполняется 111 лет со дня получения патента на изобретение прототипа современного бюстгальтера. Именно 3 сентября 1914 года американка Мэри Фелпс Джейкоб запатентовала первый «бесспинный лифчик».
История создания этого предмета женского гардероба уходит корнями в глубокую древность. Древние египтянки использовали нагрудные повязки из льняных полосок ткани или кожи, римлянки носили строфии (кожаные пояски). В Средневековье появились тяжелые металлические корсеты, а в 1370 году был принят закон, обязывающий женщин носить платья со шнуровкой для поддержки груди.
Первенство в создании бюстгальтера современного типа до сих пор остается предметом споров между Францией и Германией. По одной версии, первооткрывательницей стала француженка Эрмине Кадоль в 1889 году. Другие считают это выдумкой и отдают пальму первенства немке Кристине Хардт (1895 год). Но официально Днем рождения бюстгальтера считается именно 3 сентября 1914 года, когда Мэри Фелпс Джейкоб получила патент на свое изобретение.
С течением времени конструкция бюстгальтера постоянно совершенствовалась. В 1935 году были разработаны специальные вставки-подушечки для придания груди пышности и введена нумерация чашечек от A до D. В 1938 году в производстве бюстгальтеров начали использовать нейлон. Сегодня рынок представляет лифчики самых разнообразных форм и видов.
День открытия уникальности ДНК
3 сентября отмечается еще одна важная дата в истории науки — День открытия уникальности ДНК. Именно 3 сентября 1984 года генетик Алек Джеффриз сумел раскрыть уникальность и неповторимость ДНК, назвав ее цепочки «генетическими отпечатками». Это открытие стало первым шагом в развитии генетической дактилоскопии.
История изучения ДНК началась гораздо раньше. Впервые это вещество было идентифицировано в 1868 году Иоганном Фридрихом Мишером и получило название «нуклеин». Долгое время ученые считали, что ДНК является своеобразным аккумулятором фосфора в организме. О ее роли как носителя генетической информации стало известно только после экспериментов Освальда Эвери, Колина Маклауда и Маклина Маккарти в 1944 году.
Точная структура ДНК оставалась неизвестной до 1953 года, когда Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон, опираясь на данные исследований Мориса Уилкинса и Розалинд Франклин, представили модель двойной спирали ДНК. За это открытие Крик, Уотсон и Уилкинс получили Нобелевскую премию в 1962 году. К сожалению, Розалинд Франклин к тому времени уже умерла от рака и не смогла разделить эту награду.
Открытие Алека Джеффриза, сделанное 3 сентября 1984 года, имело революционное значение для криминалистики и многих других областей науки, позволив идентифицировать человека по его генетическому материалу с высочайшей точностью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.