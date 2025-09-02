На Земле началась мощная магнитная буря

На Земле началась магнитная буря планетарного масштаба, отдельные всплески которой достигли уровня G3 (сильный). Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Явление вызвано мощным выбросом плазмы на Солнце.
«С некоторых станций уже поступают данные о бурях уровня G2-G3. Геомагнитный индекс продолжит расти в ближайшие часы», — отметили в публикации telegram-канала.
Буря может привести к нарушениям в работе энергосистем, навигации и коротковолновой связи. На севере России возможны слабые полярные сияния. Влияние на здоровье людей остается предметом дискуссий.
Ранее стало известно, что масса солнечной плазмы, сформировавшаяся в результате последней солнечной вспышки, движется в направлении Земли. По данным специалистов, приборы зафиксировали прохождение передовых структур выброса 1 сентября 2025 года. Это указывает на ожидаемое в ближайшее время влияние плазменного облака на земное магнитное поле.
