Задержки рейсов в России 2 сентября 2025: информация к этому часу, онлайн-табло

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 2 сентября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены из-за различных причин — от технических неисправностей до последствий атаки беспилотников в Казани. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.
Отмена шести рейсов в Казани 2 сентября 2025 после атаки БПЛА
Наиболее серьезная ситуация сложилась в Казани, где утром пришлось отменить шесть рейсов из-за введения плана «Ковер» после ночной атаки беспилотников. Три самолета не вылетели, еще три — не прилетели. Среди отмененных — рейсы в Москву и Душанбе, а также обратный вылет из столицы Таджикистана.
Пассажиры ожидали в среднем не более двух часов, прежде чем получили информацию об отмене. Дополнительно задержали рейс из Казани в Минеральные Воды, который вместо запланированного вылета в 17:30 отправится в 19:45.
Ограничения коснулись и аэропорта Бегишево в Нижнекамске. Там задержали вылет в Москву на 16:15, а ночной рейс на 4:45 отменили полностью.
Рейс из Владивостока в Москву отменен из-за столкновения с птицами
Серьезный инцидент произошел во Владивостоке. Как сообщает пресс-служба «Аэрофлота», рейс SU1783, запланированный на 17:30 (10:30 мск) 1 сентября, был отменен из-за столкновения воздушного судна со стаей птиц при посадке в аэропорту Владивостока.
«На послеполетном осмотре было обнаружено повреждение носового обтекателя, что не позволяет выполнять рейс в Москву без проведения технических работ», — говорится в сообщении авиакомпании.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что отправления ожидали 172 пассажира, включая восемь несовершеннолетних. Всех пассажиров перебронировали на другие рейсы, вылетающие 1 и 2 сентября. Для желающих организовали размещение в гостинице, предоставили напитки и питание.
Кроме того, 2 сентября с прибытием во Владивосток задерживаются рейсы из Новосибирска, Москвы и Екатеринбурга. Отложен вылет нескольких рейсов в Новосибирск и Москву.
Задержки в московских аэропортах 2 сентября 2025
Задержки во Внуково 2 сентября 2025
В аэропорту Внуково 2 сентября фиксируются значительные задержки. Рейс в Шарм-эль-Шейх авиакомпании Nesma Airlines (NE 617) задерживается до 09:25 вместо запланированного вылета в 08:40.
Заметные задержки наблюдаются у рейсов в Сочи (DP 113 авиакомпании «Победа» задерживается до 10:20 вместо 09:20), в Стамбул (DP 737 — до 12:35 вместо 09:30) и в Анталью (DP 859 — до 12:30 вместо 09:35). Также задерживается рейс в Ульяновск (DP 465) — до 13:30 вместо запланированного вылета в 12:25.
С прилетом наблюдаются значительные задержки у рейса из Оша (DP 744) — до 13:15 вместо 07:50, рейса из Махачкалы (DP 6926) до 10:07 вместо 09:00. Рейсы из Антальи (DP 860) и Стамбула (DP 738) прибудут с опозданием в 22:40 и 21:52 соответственно вместо запланированных 19:55 и 20:00.
Задержки в Домодедово 2 сентября 2025
В аэропорту Домодедово также наблюдаются задержки. Рейс SZ 302 авиакомпании «Сомон Эйр» в Куляб вместо 06:20 вылетит в 08:40. Рейс S7 1215 авиакомпании S7 Airlines в Калининград задерживается до 10:20 вместо 09:20.
Особенно сильная задержка у рейса SU 2146 авиакомпании «Аэрофлот» в Анталью — вылет перенесен с 11:55 на 14:55, то есть на три часа.
С прилетом задерживаются рейсы из Куляба (U6 2970 прибудет в 12:00 вместо 08:05), из Иркутска (U6 106 — в 11:57 вместо 08:30) и из Томска (S7 2616 — в 09:35 вместо 08:15). Рейс из Магадана (S7 5220) прибудет в 15:36 вместо 11:35, а рейс из Иркутска (S7 3022) — в 15:55 вместо 12:25.
Задержки в Шереметьево 2 сентября 2025
В аэропорту Шереметьево задерживается рейс FV 6405 (авиакомпании «Россия») в Сыктывкар — до 08:35 вместо 07:05, рейс DP 6809 («Победа») в Киров — до 07:45 вместо 07:25 и рейс DP 6841 («Победа») в Казань — до 08:40 вместо 07:40.
Значительная задержка у рейса SU 2146 в Анталью — вылет перенесен на 14:55 вместо 11:55. Также задерживается рейс SU 11 в Санкт-Петербург — до 15:05 вместо 12:45.
Среди прилетающих рейсов серьезные задержки у рейса из Томска (SU 1531 прибудет в 19:02 вместо 08:55), из Владивостока (SU 1701 — в 13:02 вместо 10:10 и SU 1757 — в 13:04 вместо 11:50), из Красноярска (SU 1777 — в 11:37 вместо 10:20) и из Казани (SU 1269 — в 16:22 вместо 14:05).
Задержки в региональных аэропортах России 30 августа 2025
Задержки в Новосибирске 2 сентября 2025
В новосибирский аэропорт Толмачево 2 сентября по состоянию на 8:30 тринадцать рейсов прибудут с задержкой. Информация об этом появилась на онлайн-табло воздушной гавани.
Авиарейс из Томска, который должен был прилететь еще 1 сентября в 17:55, до сих пор не совершил посадку в Новосибирске. Задержка более одного часа ожидается на авиарейсах, прибывающих из Иркутска, Якутска, Пекина, Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Худжанда (Таджикистан) и Владивостока.
Особенно значительные задержки зафиксированы у рейсов из Хабаровска (S7 5238 прибудет в 14:40 вместо 11:00), Магадана (S7 5220 — в 15:36 вместо 11:35), Пекина (S7 5724 — в 12:44 вместо 09:50) и Якутска (S7 5262 — прибыл в 11:30 вместо запланированных 09:00).
Задержки в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 2 сентября 2025
В аэропорту Пулково 2 сентября также фиксируются существенные задержки. Рейс U6 547 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Сочи задерживается до 09:00 вместо запланированного вылета в 06:10, что составляет почти трехчасовую задержку.
Значительная задержка у рейса SU 11 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву — вылет перенесен на 15:05 вместо 12:45. Также задерживается рейс S7 5004 авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск — до 15:05 вместо 13:50. Отменен рейс VF 294 авиакомпании Ajet в Стамбул, который должен был вылететь в 06:00.
С прибытием в Пулково также наблюдаются задержки. Рейс из Тюмени (FV 6452) прибудет в 08:34 вместо запланированных 06:55. Рейс из Челябинска (FV 6462) задерживается до 08:45 вместо 07:15, а рейс из Омска (FV 6472) прибудет в 09:09 вместо 07:25.
Особенно существенная задержка у рейса из Самары (FV 6232), который прибудет в 10:10 вместо 07:25, рейса из Москвы (SU 10), прибывающего в 14:05 вместо 11:15, и рейса из Новосибирска (S7 5003), который задерживается до 14:05 вместо 12:50. Также зафиксирована задержка у рейса из Санья (SU 861), который прибудет в 16:03 вместо 14:45.
Задержки в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) 2 сентября 2025
В екатеринбургском аэропорту Кольцово ситуация относительно стабильная. По состоянию на утро 2 сентября основные задержки связаны с прибывающими рейсами.
Рейс из Читы (U6 623) авиакомпании «Уральские авиалинии» прибудет с опозданием в 12:35 вместо запланированных 12:00. Другие заметные задержки прибытия наблюдаются у рейсов из Улан-Удэ (WZ 1014 прибудет в 09:50 вместо 10:25), из Уфы (UT 1106 — в 10:10 вместо 10:30), из Москвы (SU 1410 — в 10:30 вместо 10:50) и из Самары (WZ 1034 — в 10:35 вместо 11:05).
Примечательно, что вечером 1 сентября и в ночь на 2 сентября некоторые рейсы прибыли с существенными задержками. Так, рейс из Антальи (SU 793) авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в 04:00 вместо запланированного времени 00:45, а рейс из Дубая (FZ 979) авиакомпании Flydubai — в 02:15 вместо 01:40.
Утренние вылеты из Кольцово в основном выполняются по расписанию. Существенных задержек на вылет по состоянию на утро 2 сентября не зафиксировано.
Задержки в аэропорту Челябинска 2 сентября 2025
В Челябинске отменили рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь в Москву во вторник, 2 сентября. Об этом стало известно из данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова.
Отмененным оказался рейс СУ 1095, который должен был вылететь в Москву в 14:55. Рейс из Москвы в Челябинск также отменен. Как отмечается, это не первый случай отмены рейсов до Москвы в Челябинске. Аналогичная ситуация произошла 26 августа, когда не смог вылететь борт СУ 1535.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.